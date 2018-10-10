لاريجاني يعود الي طهران في ختام مشاركته بمؤتمر برلمانات اورآسيا

وخلال الزيارة القي لاريجاني كلمة في المؤتمر فضلا عن اللقاء مع 10 رؤساء برلمانات ورؤساء وفود من الدول المشاركة، للبحث حول العلاقات الثنائية وتبادل وجهات النظر حول اهم القضايا الاقليمية والدولية.

وفي البيان الختامي للمؤتمر الذي تضمن 17 بندا تم التاكيد علي التعاون بين برلمانات الدول الاعضاء في مجال الحفظ علي البيئة والتنمية المستديمة وتطوير التعاون الاقتصادي بين هذه الدول.

وشارك في المؤتمر الذي استغرق يومين، رؤساء برلمانات ووفود برلمانية من 38 دولة اوروبية واسيوية من ضمنها وفد الجمهورية الاسلامية الايرانية برئاسة رئيس المجلس علي لاريجاني.

انتهي ** 2342

