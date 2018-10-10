الحريري: الحكومة ستتشكل خلال الأيام العشرة المقبلة وبحال اعتذرت فلن أطلب تكليفي من جديد

وافادت الوكالة الوطنية للاعلام ان الحريري اضاف في حديث له الثلاثاء خلاله ترؤسه اجتماعا لكتلة “المستقبل” النيابية أنه “في حال قدم اعتذاره عن التأليف فإنه لن يقبل تكليفه مرة ثانية”، وتابع “في حال اعتذرت عن التشكيل فإنني لن أطلب من أحد أن يكلفني والظروف التي سادت في حكومتي الأولي مختلفة عن الظرف القائم اليوم”.



واعتبر الحريري أن “جميع الأفرقاء قدموا تنازلات بمن فيهم القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر”، وتابع “الوضع القائم حتم علي الجميع أن يقدموا التنازلات وكل العقد في طريقها إلي الحل”، ولفت إلي أن “تفاؤله نابع من أجواء لقائه مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون”، وأشار إلي أنه “لا موعد محددا بعد بينه وبين الوزير جبران باسيل”، واصفا كلام باسيل في مؤتمره الصحفي الأخير “بغير الإيجابي”.



وأشار الرئيس الحريري إلي أن “هناك بعض التغييرات في توزيع الحصص”، رافضا الإفصاح عن عدد الوزراء الذي سيناله كل فريق”، وقال “المعيار الوحيد الذي أعتمده في التشكيل هو أنها حكومة وفاق وطني وفي اللحظة التي نضع فيها معايير نكون نكبل أنفسنا بتشكيل أي حكومة في المستقبل وهذا الأمر ليس له أصل لا دستوري ولا عرفي ولا له لا تاريخ ولا جغرافيا”.



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