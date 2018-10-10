مساعد وزير الداخلية العراقي: تم إتخاذ التدابير اللازمة لضمان أمن زوار الأربعين

وأضاف الفريق بدر اليوم الثلاثاء في تصريح لمراسل إرنا، علي هامش إجتماع لجنة الأربعين المشتركة بين إيران والعراق الذي عقد علي حدود شلمجة غربي مدينة خرمشهر التابعة لمحافظة خوزستان (جنوب غرب) ان الحكومة العراقية اتخذت كل ما يلزم من إجراءات وتدابير لإقامة زيارة الأربعينية بافضل شكل ممكن وان التنسيق جار لتوافد الزوار الإيرانيين الي الأراضي العراقية. وأشار الفريق بدر الي تشكيل لجنة مشتركة للتعاون بين البلدين، بهدف حل المشاكل المحتملة علي حدود شلمجة وجذابة التابعتين الي محافظة خوزستان وحدود مهران التابعة لمحافظة إيلام (غرب) خلال زيارة الأربعين.

وأكد ان الحكومة العراقية تبذل قصاري جهدها للتعاون مع الجمهورية الإسلامية لتقديم افضل الخدمات لزوار الأربعين.

من جانبه، أكد الملحق العسكري للجمهورية الإسلامية لدي بغداد اللواء 'مصطفي مراديان' ان زيارة الاربعين تحمل رسالة الصداقة الراسخة والإخاء القائم بين البلدين إيران والعراق.

وأضاف هذا المسؤول انه بناء علي التنسيق الذي تم مع الحكومة العراقية، فقد تم تفعيل 20 مركزا مؤقتا ودائما لإصدار التأشيرات لزوار الأربعين داخل الأراضي الإيرانية.

وتابع اللواء مراديان في حديث لمراسل إرنا علي هامش هذا الإجتماع انه لا توجد أية مشكلة في إصدار التأشيرات لزوار الأربعين بفضل التنسيق والتعاون الذي تم مسبقا مع الحكومة العراقية.

إنتهي**أ م د**س.ر

