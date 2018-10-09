ذهبيتان وفضية الي رصيد ايران في الألعاب البارآسيوية 2018

كما تمكنت الرياضية الإيرانية 'بتول جهانغيري' من حصاد ذهبية رمي الثقل فئة F33 لهذه الدورة من الألعاب البارآسيوية.

كما حازت اللاعبة الإيرانية 'هاشمية متقيان' علي فضية رمي الرمح سيدات في فئة F55/56، بعد أن سجلت رمية بلغت 20:19 مترا.

انتهي**أ د م **س.ر

