ذهبيتان وفضية الي رصيد ايران في الألعاب البارآسيوية 2018

جاكرتا/9 تشرين الأول/أكتوبر- تمكن الرباع الإيراني 'روح الله رستمي' من تحطيم الرقم القياسي العالمي في رفع الأثقال للوزن 72 كلغم، مضيفا ذهبية اخري لرصيد البعثة الرياضية الإيرانية الي الألعاب البارآسيوية 2018 المقامة في العاصمة الاندونيسية جاكرتا .
كما تمكنت الرياضية الإيرانية 'بتول جهانغيري' من حصاد ذهبية رمي الثقل فئة F33 لهذه الدورة من الألعاب البارآسيوية.كما حازت اللاعبة الإيرانية 'هاشمية متقيان' علي فضية رمي الرمح سيدات في فئة F55/56، بعد أن سجلت رمية بلغت 20:19 مترا.انتهي**أ د م **س.ر
ورزش
الألعاب البارآسيوية 2018
رمي القرص والثقل
جاكرتا
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