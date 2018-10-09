ختام الدورة الثالثة لاجتماع برلمانات اوراسیا فی تركیا

انقرة / 9 تشرین الاول / اكتوبر / ارنا – اقیمت الیوم الثلاثاء فی مدینة انطالیا التركیة مراسم اختتام الاجتماع الثالث لبرلمانات اوراسیا بمشاركة رؤساء و وفود برلمانیة من 28 دولة اسیویة واوروبیة.

وشارك فی هذا الاجتماع الذی عقد علي مدي یومی الاثنین والثلاثاء (8و9 اكتوبر 2018)، عشرون رئیسا للبرلمانات الي جانب الوفود البرلمانیة المرافقة من بلدان اسیا واوروبا.
واكد البیان الختامی الصادر عن الاجتماع الثالث لبرلمانات اوراسیا، علي التعاون البرلمانی بین الدول الاعضاء وبما یشمل حمایة البیئة والتنمیة المستدامة وتعزیز التعاون الاقتصادی المشترك، بالاضافة الي تقییم العقبات ذات الصلة فی الاصعدة الدولیة والاقلیمیة وتعزیز التعاون الدولی بهدف ازالتها.
كما قرّر البیان علي اقامة الاجتماع الرابع لبرلمانات اوراسیا فی العاصمة الكازاخیة استانة.
علما ان رئیس مجلس الشوري الاسلامی علی لاریجانی الذی شارك علي رأس وفد برلمانی فی اجتماع اوراسیا الثالث بانطالیا، اجري لقاءات ومحادثات علي هامشه مع رؤساء برلمانات و وفود برلمانیة لعشرة بلدان مشاركة فی هذا الاجتماع.
انتهي ** ح ع



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ختام الدورة الثالثة لاجتماع برلمانات اوراسیا فی تركیا

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