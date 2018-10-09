الاحتلال الصهيوني اعتقل (5200) طفل خلال 'انتفاضة القدس'

وأضاف في تصريح أن سلطات الاحتلال الصهيوني وظفت كافة طاقاتها وامكانياتها واستخدمت كافة أشكال القمع والاعتقال التعسفي ووسائل التعذيب والقتل لمواجهة 'انتفاضة القدس'، في محاولة منها لردع الفلسطينيين وكبح إرادتهم وبث الرعب والخوف في نفوسهم بهدف دفعهم لعدم المشاركة في فعالياتها، وضمان عدم ديمومتها وتطور آدائها وفعلها.

وتابع: ولعل من أخطر ما شهدته 'انتفاضة القدس' تصاعد الهجمة الصهيونية بحق الطفولة الفلسطينية، وارتفاع أعداد المعتقلين من الأطفال، ذكورا واناثا، بالإضافة الي اتساع الانتهاكات والجرائم بحقهم، وإقرار مجموعة من القوانين والقرارات التي تهدف الي توسيع اعتقال الأطفال وتغليظ العقوبة والأحكام الجائرة بحقهم وتشديد الاجراءات التعسفية ضدهم، مما فاقم من معاناتهم ومعاناة ذويهم.

وقال فروانة ان هذا يشكل انتهاكا فاضحا لكافة المواثيق والأعراف الدولية، التي جعلت من اعتقال الأطفال ملاذا أخيرا، وجعلت من لجوء القاضي إلي الحكم بسجن طفل ما، وإن كان ولا بد منه كاستثناء، فليكن لأقصر فترة زمنية ممكنة، فيما سلطات الاحتلال عمدت الي أن يكون اعتقالهم هو القاعدة والملاذ الأول ولأطول فترة ممكنة، وتكاد تكون كافة الأحكام الصادرة بحقهم مقرونة بفرض غرامات مالية.

وأوضح فروانة بان كافة المعطيات الاحصائية تؤكد أن اعداد المعتقلين من الأطفال بمختلف المراحل العمرية قد ارتفع بشكل مضطرد وبوتيرة متصاعدة منذ العام 2011، وارتفع أكثر منذ اندلاع 'انتفاضة القدس'، وان شهادات الأطفال المعتقلين، تكشف حجم الانتهاكات والجرائم المقترفة بحقهم، فيما كافة الوقائع تؤكد علي أن الاستهداف الصهيوني للأطفال الفلسطينيين يندرج في إطار سياسة ممنهجة ورسمية.

واشار فروانة الي ان واحدة من الفتيات اللواتي اعتقلن خلال 'انتفاضة القدس' استشهدت بعد اعتقالها بشهرين وهي الفتاة 'فاطمة طقاطقة' (15 عاما) من بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم، والتي اعتقلت وهي مصابة ودخلت في غيبوبة، ورغم خطورة وضعها الصحي إلا أن سلطات الاحتلال أبقتها رهن الاعتقال ورفضت الإفراج عنها، ولم تقدم لها الرعاية الصحية اللازمة مما أودي بحياتها واستشهدت بتاريخ 20 آيار/مايو 2017.

ورأي فروانة أن الاحتلال بات يهابهم ويخشي مستقبلهم، لذا وظف كل أجهزته الأمنية وأدواته القمعية لردعهم وبث الرعب ليس في نفوسهم فقط، وانما لدي أسرهم وعائلاتهم أيضا. بهدف تشويه واقعهم وتدمير مستقبلهم والتأثير علي توجهاتهم المستقبلية بصورة سلبية.

وحذر فروانة من خطورة الاستهداف الصهيوني المتصاعد للأطفال الفلسطينيين، وتأثيرات الانتهاكات والجرائم المروعة التي تقترف بحقهم، وتداعيات الاعتقال والسجن علي واقعهم ومستقبلهم.

ودعا فروانة منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونسيف) وكافة المؤسسات الدولية التي تُعني بالطفل وحقوق الإنسان، الي التدخل العاجل لحماية الطفولة الفلسطينية من الاستهداف الصهيوني المتصاعد، والتحرك الجاد لوقف الاعتقالات التعسفية في صفوف الأطفال، والعمل علي اطلاق سراح قرابة (300) طفل ما زالوا يقبعون في سجون الاحتلال.

انتهي**387**س.ر

