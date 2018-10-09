إيران واليابان تؤكدان ضرورة تعزيز التعاون الرياضي الثنائي

ووصف رئيس اللجنة الأولمبية الإيرانية 'سيد رضا صالحي أميري' اليوم الثلاثاء علي هامش الألعاب الأولمبية للشباب 2018 المقامة في الأرجنتين، خلال لقاء جمعه مع نظيره الياباني 'تاكدا'، وصف استضافة هذا البلد للألعاب الأولمبية 2020 بالحدث الكبير وأضاف'لا شك أن طوكيو ستستضيف هذا الحدث بصورة جيدة'.

وأشار الي تاريخ إقامة معسكرات مشتركة بين إيران واليابان مضيفا ان اللجنة الأولمبية الإيرانية أكدت علي استمرار اقامة المعسكرات الرياضية و تبادل المدربين وعقد دورات تدريبية بين البلدين.

علما بأن الدورة الثالثة من الألعاب الأولمبية للشباب 2018 بدأت من 6 تشرين الأول/أكتوبر لتستمر حتي 18 منه في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس وتشارك إيران في هذا الحدث الرياضي ببعثة تتكون من 49 رياضيا.

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