جمهور المقاومة يودّع 'أم الشهداء' الحاجة أم عماد مغنية إلي مثواها الأخير

بيروت / 9 تشرين الاول / اكتوبر / ارنا-بحشود كبيرة شيّع حزب الله وجمهور المقاومة والدة الشهداء الحاجة آمنة سلامة والدة القائد الجهادي الكبير الشهيد الحاج عماد مغنية والشهيدين جهاد وفؤاد وجدة الشهيد جهاد نجل القائد الحاج عماد.

وشارك في التشييع قيادة حزب الله وشخصيات سياسية وعلمائية وحزبية ودبلوماسية.
نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم رثي فقيدة المقاومة، ووصف الحاجة أم عماد بأنها 'أم الشهداء'، لافتاً إلي أنها 'كانت تؤمن بأن درب الجهاد يتطلب التضحيات وبأن الشهداء يراكمون نجاحات المسيرة وأنهم أحياء عند ربهم يرزقون وقدّموا انتصارات تخدم الأمة في حاضرها ومستقبلها'.
وأضاف الشيخ قاسم في كلمة له إن 'الحاجة اختارت مسيرتها بوضوح وشكلت جزءًا لا يتجزأ من دعائم المقاومة التي كبرت وتكبر بمجاهديها وشهدائها'، مشيراً إلي أنها 'كانت تؤمن بأن درب الجهاد يتطلب التضحية والعطاءات'.
وأكد الشيخ قاسم أن 'مسيرة المقاومة مستمرة وسنحفظ الأمانة، ودماء الشهداء وعطاءات المجاهدين والمجاهدات ستبقي هي الرمز والعنوان والمقاومة ستواجه التحديات مهما بلغت ولن نعدّل من قناعاتنا في وجوب تحرير الأرض وحماية وطننا ومقدساتنا والبقاء علي جهوزية كاملة'.
بعد الكلمة بدأت مراسم التشييع، وأدي الشيخ قاسم الصلاة علي جثمان الفقيدة قبل أن تسكن إلي جوار ولدها وحفيدها.
انتهي**2054**س.ر



برچسب ها

سياسي

لبنان

عماد مغنيه

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

جمهور المقاومة يودّع

معظم المشاهدات

وزير النفط: لا السعودية ولا اي دولة اخري قادرة علي ان تحل محل ايران في انتاج النفط

ردا علي ولي العهد السعودي

وزير النفط: لا السعودية ولا اي دولة اخري قادرة علي ان تحل محل ايران في انتاج النفط

افتتاح معرض الدوحة الدولي بمشاركة 44 شركة إيرانية

بحضور رئيس الوزراء القطري

افتتاح معرض الدوحة الدولي بمشاركة 44 شركة إيرانية

وفاة والدة القائد الشهيد عماد مغنية

وفاة والدة القائد الشهيد عماد مغنية

علي الولايات المتحدة تسليم ايران وثائق الحرب المفروضة

قائد لجنة البحث عن مفقودي الحرب:

علي الولايات المتحدة تسليم ايران وثائق الحرب المفروضة

عبدالمهدي يدعو من يجد في نفسه الكفاءة التقديم لترشيح نفسه لمنصب وزير

عبدالمهدي يدعو من يجد في نفسه الكفاءة التقديم لترشيح نفسه لمنصب وزير

أحدث الأخبار

منطقة رَمين السياحية جنوب شرقي إيران

منطقة رَمين السياحية جنوب شرقي إيران

منطقة رَمين السياحية جنوب شرقي إيران

منطقة رَمين السياحية جنوب شرقي إيران

مشارکة إيرانية متميزة في المعرض والمؤتمر الدولي الأول للمنتجات في قطر

مشارکة إيرانية متميزة في المعرض والمؤتمر الدولي الأول للمنتجات في قطر

مشارکة إيرانية متميزة في المعرض والمؤتمر الدولي الأول للمنتجات في قطر

مشارکة إيرانية متميزة في المعرض والمؤتمر الدولي الأول للمنتجات في قطر

لاريجاني : البعض يسعي للوقيعة بين ايران والعراق

خلال اللقاء مع نظيره العراقي؛

لاريجاني : البعض يسعي للوقيعة بين ايران والعراق

موضوعات مرتبط