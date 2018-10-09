جمهور المقاومة يودّع 'أم الشهداء' الحاجة أم عماد مغنية إلي مثواها الأخير

وشارك في التشييع قيادة حزب الله وشخصيات سياسية وعلمائية وحزبية ودبلوماسية.

نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم رثي فقيدة المقاومة، ووصف الحاجة أم عماد بأنها 'أم الشهداء'، لافتاً إلي أنها 'كانت تؤمن بأن درب الجهاد يتطلب التضحيات وبأن الشهداء يراكمون نجاحات المسيرة وأنهم أحياء عند ربهم يرزقون وقدّموا انتصارات تخدم الأمة في حاضرها ومستقبلها'.

وأضاف الشيخ قاسم في كلمة له إن 'الحاجة اختارت مسيرتها بوضوح وشكلت جزءًا لا يتجزأ من دعائم المقاومة التي كبرت وتكبر بمجاهديها وشهدائها'، مشيراً إلي أنها 'كانت تؤمن بأن درب الجهاد يتطلب التضحية والعطاءات'.

وأكد الشيخ قاسم أن 'مسيرة المقاومة مستمرة وسنحفظ الأمانة، ودماء الشهداء وعطاءات المجاهدين والمجاهدات ستبقي هي الرمز والعنوان والمقاومة ستواجه التحديات مهما بلغت ولن نعدّل من قناعاتنا في وجوب تحرير الأرض وحماية وطننا ومقدساتنا والبقاء علي جهوزية كاملة'.

بعد الكلمة بدأت مراسم التشييع، وأدي الشيخ قاسم الصلاة علي جثمان الفقيدة قبل أن تسكن إلي جوار ولدها وحفيدها.

انتهي**2054**س.ر

