اللواء باقري : لتوطين القدرات الجوية الايرانية

وفي كلمة له اليوم الثلاثاء خلال ملتقي 'دور القوة الجوية في الاقتدار الوطني'، اشار اللواء باقري الي الانجازات المحققة في ايران علي صعيد صناعة الطائرات المسيرة؛ مصرحا ان الطائرات من دون طيار المتخفية عن الرادار تمضي باتجاه التقدم ولحسن الحظ ان الاشياء الطائرة الصغيرة والمعدات الجوية الحديثة متاحة لبلدان مثل الجمهورية الاسلامية الايرانية بمزيد من الفاعلية واقل نسبة من النفقات.

ولفت الي ان ايران الاسلامية تعد من بين الدول السبع الاولي عالمياً في مجال تحديث الطائرات المسيرة.

وشدد رئيس هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية، قائلا 'لقد بلغت قدرات القوات المسلحة الايرانية في المجال الجوي إلي مراحل عالية للغاية بحيث لا يفكر أحد بالاعتداء علي سيادة بلادنا وحدودنا، وان الأمن الذي ننعم به اليوم هو من مكتسبات هذا التقدم'.

ونوّه اللواء باقري بالضربة الصاروخية التي استهدفت فيها القوة الجو- فضائية التابعة لحرس الثورة الاسلامية قلب الارهابيين في منطقة الفرات السورية وذلك باستخدام صواريخ مصنعة لدي وزارة الدفاع واسناد القوات المسلحة؛ مؤكدا ان هذه الضربة اظهرت بان ايران لن تقف مكتوفة الايدي حيال العدوان وتؤكد علي ان امن البلاد خط احمر.

انتهي ** ح ع

