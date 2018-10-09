وزير العلوم: تعزيز التعاون العلمي مع اليابان من اولوياتنا

بكين/9 تشرين الاول/اكتوبر- اعتبر وزير العلوم والابحاث والتكنولوجيا منصور غلامي تعزيز التعاون مع اليابان في المجال العلمي والتقني والبحثي بانه من اولويات هذه الوزارة .

واشار غلامي اليوم الثلاثاء في ورشة عمل تحت عنوان 'مجلس التبادل العلمي' في طوكيو، اشار الي تاريخ العلاقات السياسيه والاقتصاديه الجيده بين ايران واليابان مشيرا الي ضرورة تطوير العلاقات العلمية بين البلدين.
من جانبه اشار رئيس مجلس التبادل العلمي لليابان ماتسوزاوا خلال هذه الورشة الي تاريخ العلاقات بين الشعبين معلنا الاستعداد لمتابعة التعاون العلمي والتقني بين البلدين.
واكد علي اهمية تبادل الطلبة بين ايران واليابان خاصة في مجال البيئة والدراسات الاقليمية والعلوم الاساسية والهندسية والفنون الاسلامية والايرانية واللغة الفارسية وتكنولوجيا النانو والتقانة الحيوية والعلوم الطبية.
انتهي**2018**س.ر



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وزير العلوم: تعزيز التعاون العلمي مع اليابان من اولوياتنا

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