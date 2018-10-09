إيران تحصد ذهبيتين وبرونزية أخري في الألعاب البارآسيوية 2018

وقد حاز أميد ظريف صنايعي اليوم الثلاثاء علي برونزية سباق العدو 100 متر رجال فئة T-13 للألعاب البارآسيوية 2018 بعد أن قطع المسافة في 11:49 دقيقة.

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