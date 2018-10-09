إيران تحصد ذهبيتين وبرونزية أخري في الألعاب البارآسيوية 2018

جاكرتا/9 تشرين الأول/أكتوبر/إرنا- فاز السباح الإيراني 'شاهين إيزديار' الحائز علي ذهبيتين من الألعاب البارآسيوية 2018، ذهبية أخري في السباحة 200 متر فئة SM10 في هذه الدورة من الألعاب، فيما تمكن الرياضي الإيراني 'فرزاد سبهوند' من تحطيم الرقم القياسي العالمي في فرع رماية القرص مضيفا ذهبية أخري الي رصيد البعثة الإيرانية الي جاكرتا.
وقد حاز أميد ظريف صنايعي اليوم الثلاثاء علي برونزية سباق العدو 100 متر رجال فئة T-13 للألعاب البارآسيوية 2018 بعد أن قطع المسافة في 11:49 دقيقة.إنتهي**أ م د**س.ر
ورزش
الألعاب البارآسيوية 2018
رمي القرص والعدو والسباحة
جاكرتا
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