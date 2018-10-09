خبير روسي : ينبغي علي موسكو التركيز علي عدم المخاطرة بمصالح ايران النفطية

موسكو / 9 تشرين الاول / اكتوبر / ارنا – قال مساعد الشؤون الدولية في رابطة اوراسيا الروسية، رئيس تحرير مجلة جيو بوليتيك 'ليونيد سافين'، وفي معرض الاشارة الي اقتراح امريكا علي زيادة انتاج النفط، قال ان ينبغي علي موسكو التركيز علي عدم المخاطرة بمصالح ايران النفطية.

وفي تصريح لمراسل 'ارنا' اليوم الثلاثاء، قال المسؤول الروسي ان الولايات المتحدة الامريكية تسعي الي بثّ الفرقة بين ايران وروسيا والدول الصديقة؛ بما يستدعي الحذر بشأن هذه المحاولات.
ودعا سافين المسؤولين في كل من موسكو وطهران الي اتخاذ الحيطة والحذر ازاء هذا 'الشبك الامريكي'؛ مبينا السبيل الامثل في التصدي لهذه السياسات يكمن في رعاية البلدين لمصالح بعضهما الاخر وذلك من خلال التشاورات والمباحثات المنتظمة بينهما.
واستدل المسؤول الروسي بتصريحات وزير الطاقة في حكومة بلاده مؤكدا، ان روسيا ستواصل التعاون مع ايران في مرحلة ما بعد الحظر الامريكي الجديد والذي يتضمن الحقل النفطي في هذا البلد.
وشدد سافين بالقول ان سياسات امريكا تشكل تحديا مشتركا لايران وروسيا؛ داعيا الي اتخاذ الحذر والحيطة بشأن سياسات واشنطن وتداعياتها.
وتابع قائلا، ان امريكا تسعي وراء الفوضي في المنطقة وبذلك فهي تعمد الي دعم الجماعات الارهابية التي تشكل خطرا مشتركا لكلا البلدين (روسيا وايران).
واكد الخبير الروسي علي ان بلاده تعي مدي التاثير السلبي لسياسات واشنطن علي منطقة بحر قزوين ومنطقتي اسيا الوسطي والقوقاز، وعليه فهي تقيم تعاونا وثيقا مع ايران لمواجهة ظاهرة الارهاب.
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خبير روسي : ينبغي علي موسكو التركيز علي عدم المخاطرة بمصالح ايران النفطية

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