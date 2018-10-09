لاريجاني: الحفاظ علي الإتفاق النووي يصب في مصلحة أمن المنطقة والعالم

وأضاف لاريجاني اليوم الثلاثاء، علي هامش الإجتماع الثالث لبرلمانات أوراسيا بمدينة أنطاليا التركية خلال حواره الي قناة روسيا اليوم: ان منسقة السياسة الخارجية في الإتحاد الأوروبي في نيويورك 'فيدريكا موغريني'، إقترحت حلا للحفاظ علي الإتفاق النووي قائلا: 'لا يوجد أي دليل لنشعر باليأس حيال إستمرار التعاون'.

وأكد: قد عملنا في الماضي علي هذا الموضوع بصورة فاعلة وان التقارير تشير الي تحقيق تطور في هذه القضية وعلي هذا الأساس فمن الضروري العمل في إطار الإتفاق النووي وهذا يصب في مصلحة الجميع بالتأكيد.

في معرض رده علي سؤال فيما يخص الإتفاق بين روسيا وسوريا حول إدلب قال رئيس مجلس الشوري الإسلامي ان الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعمل بصورة مشتركة مع روسيا وتركيا لتسوية القضية السورية وانني أعتقد ان المفاوضات في إطار أستانا أظهرت تقدما جيدا وان هذا النموذج للأمن الإقليمي كان ناجحا لحد الآن.

وتابع بالقول: أجرينا ثمة مشاورات مشتركة حول إدلب .

وفيما يخص تسليم صواريخ S300 الروسية الي سوريا وردود أفعال الكيان الصهيوني المحتملة في هذا الصدد قال لاريجاني ''لا أعتقد أن الإسرائيليين قادرون علي الإقدام علي أي خطوة جدية، ومن حق روسيا نشر منظومة 'إس-300' في سوريا والدفاع عن مصالحها، سيما بعد الهجوم الإسرائيلي علي الطائرة الروسية، وهذا حق مشروع لروسيا'.

علما بأن لاريجاني وصل عصر أمس الإثنين الي أنطاليا لحضور الدورة الثالثة لبرلمانات أوراسيا وكان في إستقباله نائب رئيس البرلمان التركي.

وبدأ هذا الإجتماع أعماله مساء أمس الإثنين في مدينة أنطاليا بحضور رؤساء برلمانات 20 بلدا ووفود برلمانية من 18 بلدا آسيويا وأوروبيا وسيستمر ثلاثة أيام.

علما بأن الدورتين الأولي والثانية لإجتماع برلمانات أوراسيا أقيمتا في كل من كوريا الجنوبية وموسكو.

إنتهي**أ م د**س.ر

