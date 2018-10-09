وزير الداخلية الباكستاني السابق:اسلام آباد عازمة علي توطيد علاقاتها مع طهران

اسلام آباد/9 تشرين الاول/اكتوبر- اشار وزير الداخلية الباكستاني السابق رحمان ملك الي اهمية الجمهورية الاسلامية الايرانية في المنطقة وقال ان اسلام آباد عازمة علي توطيد وتطوير علاقاتها مع طهران.

واعتبر رحمان ملك اليوم الثلاثاء في حديث مع مراسل ارنا ايران وباكستان بانهما بلدن فاعلان في المنطقة والعالم الاسلامي داعيا الحكومة الباكستانية الجديدة الي تعزيز علاقاتها مع ايران وحكومة الرئيس روحاني اكثر من ذي قبل.
واعلن عن معارضة الحكومة الباكستانية للحظر الذي تفرضه اميركا علي ايران وقال ان هذه الحكومة تعزز علاقاتها التجارية والاقتصادية مع ايران في ظل هذه الظروف الصعبة فضلا عن اعلان معارضتها للممارسات الاميركية المتغطرسة.
ودعا الدول الاسلامية الي التوحد في مواجهة الممارسات الارهابية واكد ان التوتر وانعدام الامن في بعض الدول الاسلامية مثل العراق وسوريا واليمن هو نتاج سياسات الغرب تجاه الدول المسلمة معربا عن استيائه تجاه صمت الاعلام الغربي ازاء الاعمال الارهابية خاصة الاعتداء الارهابي الذي وقع موخرا في مدينة اهواز الايرانية حيث ادي الي استشهاد واصابة عدد من المواطنين الايرانيين.
انتهي**2018**س.ر



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وزير الداخلية الباكستاني السابق:اسلام آباد عازمة علي توطيد علاقاتها مع طهران

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