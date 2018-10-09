قوي الامن الداخلي من ابرز نماذج الاقتدار الوطني في ايران

واشاد الحرس الثوري في بيانه بتضحيات وجهود قوات الامن الداخلي وسائر القوات المسلحة والمؤسسات الاستخبارية والامنية الايرانية في تعزيز القوة والجاهزية والدفاع عن امن البلاد وافشال مؤامرات الاعداء.

واكد البيان انه علي اعتباب الذكري الاربعين لانتصار الثورة الاسلامية تشير الحقائق والتجارب الي ان المنظومة الدفاعية والامنية في البلاد ولاسيما قوي الامن الداخلي الابية والباسلة ومن خلال تنسيق وتناغم وتعاون منقطع النظير فيما بينها وفرت الطاقات الضرورية والفاعلة لضمان وتعزيز اركان الامن القومي والنظام الاجتماعي وسيادة القانون في المجتمع.

كما اشار البيان الي المساهمة الجهادية والشجاعة التي تتميز بها قوي الامن الداخلي في سياق مكافحة التهديدات الحدودية الناجمة عن سيناريوهات مناهضة للامن تثيرها جماعات الارهابية وشريرة مدعومة من جانب منظمات تجسسية تابعة للعدو، والتصدي القاصم للمفدسين والهاربين عن القانون ومثيري الشغب والمخلّين بالسلوك الاجتماعية ولا سيما شريحة الشباب، كل ذلك من النماذج البديهية التي تستدعي ثناء الشعب وتؤدي الي النهوض بمستوي الشعور بالامن في البلاد.

وخلص البيان الي ان قوي الامن الداخلي والي جانبها سائر القوات المعنية بالدفاع عن امن الجمهورية الاسلامية الايرانية ستتكمن من خلال تواجدها الفاعل واليقظ في ساحات العمل، من احباط مخططات العدو الرامية الي زعزعة الامن والاستقرار في البلاد.

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