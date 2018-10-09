محادثات ايرانية - عراقية للتعاون في اقامة مراسم الاربعين

وحضر الاجتماع مساعد وزير الداخلية العراقي 'العميد محمد بدر'، ومسؤول اللجان التنسيقية لمراسم الاربعين في ايران 'مصطفي مراديان'.

واكد الجانبان العراقي والايراني في هذا الاجتماع ضرورة التنسيق والتعاون الثنائي لضمان امن زوار الاربعين وتسهيل مرورهم عبر منفاذ شلمجه وجذابه (جنوب غرب) ومهران (جنوب غرب) للوصول الي مدينة كربلا المقدسة.

وتفقد الوفد العراقي وعدد من مسؤولي محافظة خوزستان (جنوب غرب ايران) البني التحتية لمعبر شلمجه في كلا الجانبين الايراني والعراقي.

ويقع معبر شلمجه الحدودي علي بعد 15 كيلومترا من مدينة خرمشهر في جنوب خوزستان.

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