ايران تحافظ علي مصالحها في الخليج الفارسي

وفي تصريح له اليوم الثلاثاء قال العميد زيراهي، 'اذا لم نكن آمنين في الخليج الفارسي ولن نستطيع حماية مصالح الجمهورية الاسلامية هناك، فلن يكون الخليج الفارسي آمنا لغيرنا ولن تستيطع امريكا استخدامة لمصالحها'.

واردف القائد العسكري الايراني، ان 'الاستكبار العالمي وخلال الحرب المفروضة (1980-1988) ورغم اساطيله العملاقة والمجهزة باحدث الاسلحة لم يستطع كسر ارداة الشعب الايراني في الدفاع عن ثورته ومصالح بلاده واليوم وبقوة شبابنا سندافع عن بلدنا ولن نسمح لاحد ان يهدد مصالحنا في الخليج الفارسي'.

انتهي**م م/ح ع **

