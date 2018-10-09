قائد في الحرس الثوري :

ايران تحافظ علي مصالحها في الخليج الفارسي

بوشهر/9تشرين الاول/اكتوبر/ارنا- قال قائد المنطقة الثانية للقوات البحرية التابعة للحرس الثوري 'العميد رمضان زيراهي' ان 'ستراتيجيتنا منذ العام 1985 تركزت علي انه اذا اصبحت منطقة الخليج الفارسي غير آمنة لنا فلن تكون آمنة لغيرنا'؛ مضيفا ان 'ستراتيجيتنا اليوم هي ذاتها وسنحافظ علي مصالحنا في هذه المياه المهمة بكل ما نملك'.

وفي تصريح له اليوم الثلاثاء قال العميد زيراهي، 'اذا لم نكن آمنين في الخليج الفارسي ولن نستطيع حماية مصالح الجمهورية الاسلامية هناك، فلن يكون الخليج الفارسي آمنا لغيرنا ولن تستيطع امريكا استخدامة لمصالحها'.
واردف القائد العسكري الايراني، ان 'الاستكبار العالمي وخلال الحرب المفروضة (1980-1988) ورغم اساطيله العملاقة والمجهزة باحدث الاسلحة لم يستطع كسر ارداة الشعب الايراني في الدفاع عن ثورته ومصالح بلاده واليوم وبقوة شبابنا سندافع عن بلدنا ولن نسمح لاحد ان يهدد مصالحنا في الخليج الفارسي'.
انتهي**م م/ح ع **



برچسب ها

سياسي

الخليج الفارسي

الحرس الثوري

مصالح

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

ايران تحافظ علي مصالحها في الخليج الفارسي

معظم المشاهدات

وزير النفط: لا السعودية ولا اي دولة اخري قادرة علي ان تحل محل ايران في انتاج النفط

ردا علي ولي العهد السعودي

وزير النفط: لا السعودية ولا اي دولة اخري قادرة علي ان تحل محل ايران في انتاج النفط

افتتاح معرض الدوحة الدولي بمشاركة 44 شركة إيرانية

بحضور رئيس الوزراء القطري

افتتاح معرض الدوحة الدولي بمشاركة 44 شركة إيرانية

علي الولايات المتحدة تسليم ايران وثائق الحرب المفروضة

قائد لجنة البحث عن مفقودي الحرب:

علي الولايات المتحدة تسليم ايران وثائق الحرب المفروضة

وفاة والدة القائد الشهيد عماد مغنية

وفاة والدة القائد الشهيد عماد مغنية

عبدالمهدي يدعو من يجد في نفسه الكفاءة التقديم لترشيح نفسه لمنصب وزير

عبدالمهدي يدعو من يجد في نفسه الكفاءة التقديم لترشيح نفسه لمنصب وزير

أحدث الأخبار

محادثات ايرانية - عراقية للتعاون في اقامة مراسم الاربعين

محادثات ايرانية - عراقية للتعاون في اقامة مراسم الاربعين

ايران تحافظ علي مصالحها في الخليج الفارسي

قائد في الحرس الثوري :

ايران تحافظ علي مصالحها في الخليج الفارسي

لاريجاني : إيران وباكستان لديهما هواجز وأعداء مشتركون

لاريجاني : إيران وباكستان لديهما هواجز وأعداء مشتركون

لاريجاني: مشاكل العالم ناتجة عن النزعة الأحادية الامريكية

لاريجاني: مشاكل العالم ناتجة عن النزعة الأحادية الامريكية

لاريجاني : امريكا مستاءة من العلاقات الودية بين ايران وتركيا

لاريجاني : امريكا مستاءة من العلاقات الودية بين ايران وتركيا

موضوعات مرتبط