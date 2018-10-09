لاريجاني : إيران وباكستان لديهما هواجز وأعداء مشتركون

واعتبر لاريجاني، في هذا اللقاء الذي جري اليوم الثلاثاء علي هامش المؤتمر الثالث لمجالس دول اوراسيا في انطاليا التركية، ان الامكانيات التي يتمتع بها البلدان كثيرة؛ مؤكدا ان البعض لايرغب بتنمية العلاقات بين طهران واسلام اباد.

واشار رئيس البرلمان الايراني الي الاتفاقية الموقعة في مجال تصدير الغاز الايراني بين طهران واسلام اباد؛ مصرحا ان امريكا تقف حيال اكماله لانها لا ترغب في تقدم باكستان وتصدير الغاز اليها.

من جانبه، اكد 'ماندوي والا' خلال اللقاء علي العلاقات الودّية والاخوية بين البلدين، وقال 'نحن لانعتبر ايران بلدا اجنبيا وان الكثير من اعضاء البرلمان وممثلي الشركات الباكستانية يقومون وباستمرار بزيارة ايران ولهما علاقات مع نظرائهم في ايران وان الحظر المفروض لايؤثر علي تعاملاتهم'.

واشار نائب رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني الي امكانية تنمية العلاقات بين البلدين؛ مؤكدا ان الحكومة الجديدة وكذلك جميع الاحزاب في باكستان ترغب باكمال خط انابيب الغاز الايراني وترحب بالتعاون بين البلدين في جميع المجالات .

وفي الختام وجه ماندوي والا دعوة الي لاريجاني لزيارة بلاده؛ مشيدا بتجارب رئيس مجلس الشوري الاسلامي 'القيمة' و'دوره المميز' في انجاح مؤتمر مجالس اوراسيا.

انتهي**م م / ح ع**

