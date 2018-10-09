لاريجاني : إيران وباكستان لديهما هواجز وأعداء مشتركون

انطاليا /9تشرين الاول/اكتوبر/ارنا- قال رئيس مجلس الشوري الاسلامي 'علي لاريجاني'، خلال اللقاء مع نائب رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني 'سليم ماندوي والا'، ان إيران وباكستان لديهما هواجز وأعداء مشتركون؛ مؤكدا علي ضرورة تنمية العلاقات الثنائية بين البلدين.

واعتبر لاريجاني، في هذا اللقاء الذي جري اليوم الثلاثاء علي هامش المؤتمر الثالث لمجالس دول اوراسيا في انطاليا التركية، ان الامكانيات التي يتمتع بها البلدان كثيرة؛ مؤكدا ان البعض لايرغب بتنمية العلاقات بين طهران واسلام اباد.
واشار رئيس البرلمان الايراني الي الاتفاقية الموقعة في مجال تصدير الغاز الايراني بين طهران واسلام اباد؛ مصرحا ان امريكا تقف حيال اكماله لانها لا ترغب في تقدم باكستان وتصدير الغاز اليها.
من جانبه، اكد 'ماندوي والا' خلال اللقاء علي العلاقات الودّية والاخوية بين البلدين، وقال 'نحن لانعتبر ايران بلدا اجنبيا وان الكثير من اعضاء البرلمان وممثلي الشركات الباكستانية يقومون وباستمرار بزيارة ايران ولهما علاقات مع نظرائهم في ايران وان الحظر المفروض لايؤثر علي تعاملاتهم'.
واشار نائب رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني الي امكانية تنمية العلاقات بين البلدين؛ مؤكدا ان الحكومة الجديدة وكذلك جميع الاحزاب في باكستان ترغب باكمال خط انابيب الغاز الايراني وترحب بالتعاون بين البلدين في جميع المجالات .
وفي الختام وجه ماندوي والا دعوة الي لاريجاني لزيارة بلاده؛ مشيدا بتجارب رئيس مجلس الشوري الاسلامي 'القيمة' و'دوره المميز' في انجاح مؤتمر مجالس اوراسيا.
انتهي**م م / ح ع**



برچسب ها

سياسي

لاريجاني

إيران وباكستان

العلاقات

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

لاريجاني : إيران وباكستان لديهما هواجز وأعداء مشتركون

معظم المشاهدات

وزير النفط: لا السعودية ولا اي دولة اخري قادرة علي ان تحل محل ايران في انتاج النفط

ردا علي ولي العهد السعودي

وزير النفط: لا السعودية ولا اي دولة اخري قادرة علي ان تحل محل ايران في انتاج النفط

افتتاح معرض الدوحة الدولي بمشاركة 44 شركة إيرانية

بحضور رئيس الوزراء القطري

افتتاح معرض الدوحة الدولي بمشاركة 44 شركة إيرانية

علي الولايات المتحدة تسليم ايران وثائق الحرب المفروضة

قائد لجنة البحث عن مفقودي الحرب:

علي الولايات المتحدة تسليم ايران وثائق الحرب المفروضة

وفاة والدة القائد الشهيد عماد مغنية

وفاة والدة القائد الشهيد عماد مغنية

عبدالمهدي يدعو من يجد في نفسه الكفاءة التقديم لترشيح نفسه لمنصب وزير

عبدالمهدي يدعو من يجد في نفسه الكفاءة التقديم لترشيح نفسه لمنصب وزير

أحدث الأخبار

ايران تحافظ علي مصالحها في الخليج الفارسي

قائد في الحرس الثوري :

ايران تحافظ علي مصالحها في الخليج الفارسي

لاريجاني : إيران وباكستان لديهما هواجز وأعداء مشتركون

لاريجاني : إيران وباكستان لديهما هواجز وأعداء مشتركون

لاريجاني: مشاكل العالم ناتجة عن النزعة الأحادية الامريكية

لاريجاني: مشاكل العالم ناتجة عن النزعة الأحادية الامريكية

لاريجاني : امريكا مستاءة من العلاقات الودية بين ايران وتركيا

لاريجاني : امريكا مستاءة من العلاقات الودية بين ايران وتركيا

إصدار كتاب قانون التوصُّل الحر للمعلومات باللغتين العربية والإنجليزية

إصدار كتاب قانون التوصُّل الحر للمعلومات باللغتين العربية والإنجليزية

موضوعات مرتبط