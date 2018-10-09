لاريجاني : امريكا مستاءة من العلاقات الودية بين ايران وتركيا

واضاف لاريجاني اليوم الثلاثاء خلال هذا اللقاء الذي جري علي هامش المؤتمر الثالث لمجالس دول اوراسيا في مدينة انطاليا التركية، قائلا انه وبعد الاجراءات الناجحة التي قامت بها ايران وتركيا وروسيا في سياق حلّ الازمة السورية، فقد ازدات المخاوف ولكن ايران وتركيا بتاريخهما العريق لا يتزلزلان من هذه الرياح.

واذ اشار الي تعاطف رئيس المجلس التركي مع الشعب الايراني لحادث اهواز الارهابي، اكد لاريجاني ان داعش متورط في هذا الحادث المرير الذي كان قد ادير من خارج البلاد.

من جانبة، اشار رئيس البرلمان التركي الي اجتماع برلمانات اوراسيا ومشاركة 39 دولة و22 من رؤساء البرلمانات و14 من مساعديهم وسبعة من رؤساء المنظمات الدولية فيه؛ مؤكدا ان التعاون الاقليمي لمكافحة الارهاب ومشاكل الهجرة و الحظر الجائر المفروض من بعض الدول وممارستها للقوة وكذلك القضايا المتعلقة بحماية البيئة، تشكل جميعا من المواضيع المحورية التي سيناقشها الاجتماع.

واضاف يلدريم ان العلاقات الايرانية - التركية لها تاريخ يمتد الي 500 عام؛ مصرحا ان البلدين لم يشهدا خلال هذه الفترة الطويلة اي توتر بل شكل كل منهما دعامة للاخر؛ مؤكدا في الوقت نفسه ان البلدين وللاسف يتعرضان لهجمات متعددة الاطراف وذلك بسبب الاجراء الذي اتخذته كل من ايران وتركيا وروسيا لحل الازمة السورية والذي لم يكن سائغا للبعض ولهم فيها مآرب اخري.

كما ادان رئيس برلمان تركيا الحادث الارهاب في اهواز، قائلا : ان هذا الحادث الذي اودي بحياة الكثير من المدنيين بمن فيهم النساء والاطفال واصابة اخرين بجروح، احزننا كثيرا ونحن نتعاطف معكم ونتقدم بتعازينا للشعب الايراني.

واعرب يلدريم عن اسفه الشديد للانسحاب الامريكي الاحادي من الاتفاق النووي؛ مؤكد انه نتيجة للاجراءات غير المتوقعة من جانب الحكومة الامريكية فأن قضايا المنطقة تغيرت بشكل ملفت للنظر.

وتابع : ان ايران وتركيا وانطلاقا من شعورهما بالمسؤولة لا يمكن لهما ان يتخذا موقف المتفرج حيال هذه التطورات.

انتهي**م م / ح ع **

