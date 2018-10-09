إصدار كتاب قانون التوصُّل الحر للمعلومات باللغتين العربية والإنجليزية

طهران/9تشرين الاول/اكتوبر/إرنا – سيتم قريباً إصدار كتاب قانون نشر المعلومات والتوصّل الحر اليها الذي كان قد صادق عليه مجلس الشوري الاسلامي عام 2008 وذلك باللغتين العربية والانجليزية.

وأكّد الأمين العام للجنة نشر المعلومات والتوصّل الحر اليها حسين انتظامي علي ضرورة إصدار ايران لهذه المجموعة باللغتين نظراً الي السابقة المتجذرة لهذا القانون في كثير من دول العالم وإهتمام الأوساط الدولية به.
وأضاف انتظامي بأنّ كثيرا من المجتمعات ومنها المجتمعات الاوروبية إهتمت منذ 100 عام بقانون التوصّل الحر الي المعلومات فضلاً عن تمتع أكثر من 100 بلد في العالم بوجوده.
وتمت ترجمة هذا القانون الي لغتين هما العربية والانجليزية فضلاً عن نصه الفارسي في ايران ليكون بمتناول المؤسسات الدولية وأصحاب الرأي والراغبين والباحثين الناشطين في هذا المجال ليتسني لهم معرفة نوعية تطبيق ايران لهذا القانون.
وإعتبر إنتظامي التوصل الحر الي المعلومات، جزءاً من عملية المسار الديمقراطي والشفافية وإزالة الفساد لافتاً الي الإهتمام البالغ الذي تُبديه الجمهورية الاسلامية الايرانية في هذا الشأن نظراً الي قيامها علي ديمقراطية شعبية دينية.
وقال الأمين العام للجنة نشرالمعلومات والتوصّل الحر اليها: إنّ التوصل الحر الي المعلومات هو حق من حقوق المواطنين داعياً الي تعاون بين الحكومة والمنظمات المحلية لتسريع عملية تطبيقه.
كما تمّت ترجمة النظام التنفيذي للمادة الثامنة من هذا القانون الي اللغتين العربية والانجليزية ايضاً.
انتهي** ع ج** 1837



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حسين انتظامي

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إصدار كتاب قانون التوصُّل الحر للمعلومات باللغتين العربية والإنجليزية

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