ايراني يتقلد ميدالية برونزية في منافسات الجودو للمكفوفين

جاكرتا/9تشرين الاول/اكتوبر/ارنا- تغلب لاعب الجودو الايراني في منافسات الجودو للوزن دون 81كيلوغراما 'اميد جعفري' علي نظيره الهندي ليفوز بالميدالية البرونزية و ذلك ضمن فعاليات الالعاب البارالمبيه الاسيوية في جاكرتا.

وكان جعفري قد تفوق علي منافسه الفلبيني وتأهل لمرحلة نصف النهائي إلا ان نظيره 'ميرزايف' من اوزبكستان خطف الميدالية الذهبية وقطع الطريق علي جعفري للتأهل للمرحلة النهائية.
وفاز الفريق الايراني للجودو للمكفوفين و ضعاف البصر بثلاث ميداليات برونزية في اربعة اوزان مختلفة.
يذكر ان الدورة الثالثة من الألعاب البارالمبيه الآسيوية بدأت السبت في جاكرتا، بمشاركة مايزيد عن ثلاثة آلاف و500 رياضي في إطار 43 بعثه في 18 فرعا رياضيا لتستمر حتي السبت المقبل 13 تشرين الأول/ أكتوبر.
وتضم البعثة الإيرانية الموفدة الي هذه الدورة من الألعاب، 207 لاعبين ولاعبات.
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ايراني يتقلد ميدالية برونزية في منافسات الجودو للمكفوفين

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