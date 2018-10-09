ايراني يتقلد ميدالية برونزية في منافسات الجودو للمكفوفين

وكان جعفري قد تفوق علي منافسه الفلبيني وتأهل لمرحلة نصف النهائي إلا ان نظيره 'ميرزايف' من اوزبكستان خطف الميدالية الذهبية وقطع الطريق علي جعفري للتأهل للمرحلة النهائية.

وفاز الفريق الايراني للجودو للمكفوفين و ضعاف البصر بثلاث ميداليات برونزية في اربعة اوزان مختلفة.

يذكر ان الدورة الثالثة من الألعاب البارالمبيه الآسيوية بدأت السبت في جاكرتا، بمشاركة مايزيد عن ثلاثة آلاف و500 رياضي في إطار 43 بعثه في 18 فرعا رياضيا لتستمر حتي السبت المقبل 13 تشرين الأول/ أكتوبر.

وتضم البعثة الإيرانية الموفدة الي هذه الدورة من الألعاب، 207 لاعبين ولاعبات.

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