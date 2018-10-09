إقامة إجتماع في بروكسل يسبق مؤتمر طهران الأمني

وتجتمع هذه الشخصيات في بروكسل ليوم واحد بالتعاون مع المؤسسة الدولية للأبحاث الدولية ورابطة طهران للتعاون الدولي وذلك علي أعتاب إقامة مؤتمر طهران الأمني فبراير 2019.

ويُلقي عن الجانب الايراني، رئيس أمانة مؤتمر طهران الأمني جمال دهقاني فيروز آبادي و رئيس اللجنة الدولية للمؤتمر كيومرث جاويدنيا كلمة في الاجتماع.

وكان مؤتمر طهران الأمني الثاني قد اُقيم سابقاً تحت عنوان «الحوار والثقة والتعاون المتبادل اداة لبلوغ الأمن والتقدّم الجماعي» في العاصمة الايرانية.

هذا وسيكون محور المؤتمر الثالث المزمع إقامته في فبراير 2019 «أمن غرب آسيا والرؤية المستبقلية للإستقرار والتعاون والتقدّم الجماعي».

وسيسبق هذا الإجتماع الأمني الدولي الذي تستضيفه طهران، ثلاث ندوات محلية وخارجية (دولية واقليمية) في نوفمبر وديسمبر2018 ويناير 2019 يتم خلالها مناقشة الاطر المحلية الممهدة لدراسة قضايا المنطقة.

كما سيتم تبيان السياسات والاستراتيجيات الأمنية والخارجية لإيران وعرضُ أفكار واستراتيجيات وليدة محلياً ترمي الي بلوغ الأمن والتطوّر الجماعي.

هذا وسيتطرّق المشاركون في الندوات الثلاث الي الإستراتيجية التي يجب أن يتبناها اللاعبون الإقليميون والدوليون حيال أمن واستقرار غرب آسيا.

وسيتم التركيز فيها علي السياسات الدفاعية في غرب آسيا ودبلوماسية ايران الدفاعية وكذلك مكانة و دور الجمهورية الاسلامية الايرانية في استتباب الأمن الاقليمي والحفاظ علي الاستقرار في غرب آسيا فضلاً عن عرض نماذج تسليحية ومراقبة التسلُّح في المنطقة.

وستشارك في إقامة هذه الندوات، جامعات ايرانية ومركز الأبحاث العالي للدفاع الوطني والدراسات الاستراتيجية والمجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية ومركز الدراسات الاستراتيجية التابع لمكتب رئيس الجمهورية وكذلك وزارتا الخارجية والدفاع بالتعاون مع جهات محلية اُخري.

انتهي** ع ج** 1718

