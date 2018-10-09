مساعد وزير الداخلية يعزي تركيا بمقتل عدد من جنودها

طهران/ 9تشرين الاول/اكتوبر/ارنا- ندد مساعد وزير الداخلية في الشؤون الامنية ' حسين دوالفقاري' بالهجوم الارهابي الذي شنته زمرة 'ب.ك.ك' الارهابية في الاراضي التركية وقدم التعازي لتركيا حكومة وشعبا بمقتل ثمانية جنود اتراك خلال الهجوم.

واستنكر ذوالفقاري في اتصال هاتفي اجراه اليوم الثلاثاء مع وكيل وزارة الداخلية التركي 'محترم اينجه' الهجوم الارهابي الاخير الذي قام به حزب العمال الكردي (ب.ك.ك.).
كما اشار الي ضبط اكثر من طن من الهيرويين في معبر بازركان الحدودي قبل تهريبه الي الاراضي التركية واكد استعداد الجمهورية الاسلامية للتعاون الكامل مع تركيا في مكافحة الارهاب والتطرف وتهريب المخدرات .
من جانبه قدم اينجه خلال هذا الاتصال شكره لايران لموقفها المندد بالهجوم الارهابي الاخير في تركيا واشاد باجراءات ايران المناسبة في مواجهة العابثين بأمن المنطقة.
واعلن الجانبان استعدادهما لاقامة ورشة العمل الامنية الثالثة في الشهور القادمة واعربا عن املهما بان يسهم اقامة اجتماعات امنية مشتركة في ارساء الامن و الاستقرار في المنطقة.
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مساعد وزير الداخلية يعزي تركيا بمقتل عدد من جنودها

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