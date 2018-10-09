محافظ بوشهر:

العلاقات بين ايران وقطر عريقه

الدوحة/9تشرين الاول/اكتوبر/ارنا- اشار محافظ بوشهر' عبدالكريم كراوند' خلال لقائه رجال الاعمال المشاركين في معرض قطر للمنتجات الي تاريخ العلاقات السياسة والاقتصادية والاجتماعية بين ايران و قطر وقال: ان الاواصر بين البلدين لها تاريخ عريق.

وافادت ارنا اليوم الثلاثاء ان كراوند قال ان الشعبين الايراني والقطري وقفا دائما جنبا الي جنب لمعالجه لمشاكل التي تعترضهما مضيفا انه و نظرا للجوار و تشابه الظروف الاقليمية والاقتصادية و الثقافية و الاجتماعية بين المناطق الجنوبية الايرانية وقطر فان العلاقات بين ميناء بوشهر وقطر هي علاقات متينة ومتطورة.
واشار الي الامكانيات الاقتصادية لبوشهر وقال ان المحافظة تنتج سنويا مليونا و 200 الف طن من المحاصيل الزراعية و اكثر من 18 الف طن من الروبيان والاسماك و 80 الف طن من لحوم المواشي والدواجن وفيها خمسة ملايين طن من المناجم المكتشفة وانتاج 12 الف طن من الكلينكر وقال: كل ذلك جزء من الامكانيات التي تمتاز بها محافظة بوشهر.
وصرح كراوند ان هناك العديد من فرص الاستثمار في المحافظة ومنها انشاء مرفأ لتصدير المنتجات المعدنية وكذلك الزراعية وتشييد مجمعات لتربية الاسماك والفنادق والمجمعات السياحية وتسيير خط نقل جوي بين بوشهر وقطر من المشاريع المعروضة للاستثمار مرحبا بالمستثمرين القطرين في هذه المجالات.
واقيم المعرض الاول للمنتجات القطرية في الدوحة بمشاركة 360 شركة محلية ومن 11 دولة اسلامية .
وشاركت 44 شركة من القطاع الخاص الايراني في المعرض .
وحضر محافظ بوشهر كضيف شرف في المعرض.
انتهي**م م** 1718



برچسب ها

اقتصاد

ايران وقطر

معرض

بوشهر

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

العلاقات بين ايران وقطر عريقه

معظم المشاهدات

وزير النفط: لا السعودية ولا اي دولة اخري قادرة علي ان تحل محل ايران في انتاج النفط

ردا علي ولي العهد السعودي

وزير النفط: لا السعودية ولا اي دولة اخري قادرة علي ان تحل محل ايران في انتاج النفط

افتتاح معرض الدوحة الدولي بمشاركة 44 شركة إيرانية

بحضور رئيس الوزراء القطري

افتتاح معرض الدوحة الدولي بمشاركة 44 شركة إيرانية

وفاة والدة القائد الشهيد عماد مغنية

وفاة والدة القائد الشهيد عماد مغنية

علي الولايات المتحدة تسليم ايران وثائق الحرب المفروضة

قائد لجنة البحث عن مفقودي الحرب:

علي الولايات المتحدة تسليم ايران وثائق الحرب المفروضة

عبدالمهدي يدعو من يجد في نفسه الكفاءة التقديم لترشيح نفسه لمنصب وزير

عبدالمهدي يدعو من يجد في نفسه الكفاءة التقديم لترشيح نفسه لمنصب وزير

أحدث الأخبار

محادثات ايرانية - عراقية للتعاون في اقامة مراسم الاربعين

محادثات ايرانية - عراقية للتعاون في اقامة مراسم الاربعين

ايران تحافظ علي مصالحها في الخليج الفارسي

قائد في الحرس الثوري :

ايران تحافظ علي مصالحها في الخليج الفارسي

لاريجاني : إيران وباكستان لديهما هواجز وأعداء مشتركون

لاريجاني : إيران وباكستان لديهما هواجز وأعداء مشتركون

لاريجاني: مشاكل العالم ناتجة عن النزعة الأحادية الامريكية

لاريجاني: مشاكل العالم ناتجة عن النزعة الأحادية الامريكية

لاريجاني : امريكا مستاءة من العلاقات الودية بين ايران وتركيا

لاريجاني : امريكا مستاءة من العلاقات الودية بين ايران وتركيا

موضوعات مرتبط