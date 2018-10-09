العلاقات بين ايران وقطر عريقه

وافادت ارنا اليوم الثلاثاء ان كراوند قال ان الشعبين الايراني والقطري وقفا دائما جنبا الي جنب لمعالجه لمشاكل التي تعترضهما مضيفا انه و نظرا للجوار و تشابه الظروف الاقليمية والاقتصادية و الثقافية و الاجتماعية بين المناطق الجنوبية الايرانية وقطر فان العلاقات بين ميناء بوشهر وقطر هي علاقات متينة ومتطورة.

واشار الي الامكانيات الاقتصادية لبوشهر وقال ان المحافظة تنتج سنويا مليونا و 200 الف طن من المحاصيل الزراعية و اكثر من 18 الف طن من الروبيان والاسماك و 80 الف طن من لحوم المواشي والدواجن وفيها خمسة ملايين طن من المناجم المكتشفة وانتاج 12 الف طن من الكلينكر وقال: كل ذلك جزء من الامكانيات التي تمتاز بها محافظة بوشهر.

وصرح كراوند ان هناك العديد من فرص الاستثمار في المحافظة ومنها انشاء مرفأ لتصدير المنتجات المعدنية وكذلك الزراعية وتشييد مجمعات لتربية الاسماك والفنادق والمجمعات السياحية وتسيير خط نقل جوي بين بوشهر وقطر من المشاريع المعروضة للاستثمار مرحبا بالمستثمرين القطرين في هذه المجالات.

واقيم المعرض الاول للمنتجات القطرية في الدوحة بمشاركة 360 شركة محلية ومن 11 دولة اسلامية .

وشاركت 44 شركة من القطاع الخاص الايراني في المعرض .

وحضر محافظ بوشهر كضيف شرف في المعرض.

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