خلال مواجهات مع الاشرار المسلحين

استشهاد جندي من حماية المقر الحدودي في مريوان

سنندج/9تشرين الاول/اكتوبر/ارنا- قال مساعد قيادة خفر الحدود التابعة لقوي الامن الداخلي العميد ' محمد كاظم تقوي' ان احد جنود حماية المقرالحدودي في مريوان قد استشهد في مواجهات مع الاشرار المسلحين .

واضاف تقوي اليوم الثلاثاء ان الجندي ' ميلاد محمديان' قد استشهد ليلة امس الاثنين خلال مواجهات مسلحة مع الاشرار قرب المنطقة الحدودية في مريوان حيث تم القضاء عليهم وضبط كميات من السلاح والعتاد كانت بحوزتهم.
وتابع : ان الاشرار كانوا بصدد القيام بعمليات تخريبية داخل الاراضي الايرانية وقد تم الاشتباك معهم قرب نقطة الصفر الحدودية مع العراق حيث تم قتلهم وضبط كميات من الاسلحة والعتاد كانت بحوزتهم.
وتقع مدينة مريوان علي بعد 125 كيلومترا غربي سنندج مركز محافظة كردستان ( غربي ايران ) التي لها حدود بطول 100 مع منطقة كردستان العراق.
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استشهاد جندي من حماية المقر الحدودي في مريوان

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