شراء النفط من ايران يجسد قوه الدبلوماسية الهندية

واضاف برادان اليوم الثلاثاء ان هذه الاليات الحديثة تهدف الي مناقشة شراء الشركات النفطية الهندية النفط من ايران.

واضاف اننا لا ندري عما اذا كان سيتم اعفاوءنا من العقوبات الامريكيه ام لا لكن شركتين نفطيتين هنديتين اشارتا قبل يومين الي شراء النفط من ايران في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل و هذا يجسد اقتدار الدبلوماسية الهندية.

يذكر ان الهند هي ثاني اكبر مشتر للنفط الايراني بعد الصين و لها علاقات دبلوماسية وثيقة مع ايران.

وبالرغم من ان المرحلة الجديدة من العقوبات الامريكية ستدخل حيذ التنفيذ اعتبارا من نوفمبر المقبل، بيد إن الشركات النفطية الهندية تواصل شراءها النفط الايراني و قررت استيراد من نفطها في الشهر القادم من ايران.

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