ايرانيه تفوز بذهبية الرماية بالمسدس

وكانت جوانمردي قد خاضت منافسات قوية أمام رياضيات من العراق وتايلاند وكوريا الجنوبية والصين خرجت منتصرة منها لتكون بطلة آسيا في هذه المادة.

واستطاعت جوانمردي جمع 6/237 نقطة لإعتلاء المنصة الاولي آسيوياً، تلتها ايرانية اُخري في المركز الثاني وهي سميرا إرَم وجاءت في المركز الثالث اللاعبة العراقية سحر الشباني.

وبهذا تكون جوانمردي قد سجّلت رقماً قياسياً بفضل حصولها علي ذهبيتين متتاليتين في لعبة الرماية بالمسدس.

وكانت جوانمردي قد تأهّلت سابقاً الي ألعاب طوكيو البارالمبية 2020 بعد حصولها علي ذهبيتين في ألعاب ريو(البرازيل) وبرونزية واحدة في ألعاب لندن البارالمبية.

يُذكر بأنّ هذه الدورة من الألعاب في جاكرتا الأندونيسية تقام من 6 حتي 13 تشرين الاول/اكتوبر بمشاركة ألفين و880 لاعباً ولاعبة من 41 بلداً يتنافسون في 18 لعبة رياضية.

انتهي** ع ج** 1718

