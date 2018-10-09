'الوطني الكردستاني' يدعم عبد المهدي في تشكيل الحكومة الجديدة

بغداد/9 تشرين الاول/اكتوبر/ارنا-اعرب حزب الاتحاد الوطني الكردستاني العراقي عن دعمه واسناده لرئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي في جهوده لاكتمال تشكيل كابينته الوزارية ضمن السقف الزمني المحدد.

وفي تصريحات صحفية، اكد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي، 'أن الاتحاد سيقف مع رئيس الوزراء المكلف عادل عباد المهدي لإنجاح تشكيلته الحكومية شريطة الابتعاد عن المحاصصة، واختيار الشخصيات الكفوءة البعيدة عن التحزب'، مشددا علي ضرورة 'وقوف الكتل السياسية جنبا الي جنب لدعم عبد المهدي في مسيرة تشكيل الحكومة المقبلة'.
واشار القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني الي 'ان المرحلة القادمة بحاجة إلي وقفة وطنية كبيرة لتجاوز كافة الخلافات بين الكتل، التي يتوجب عليها تغليب مصلحة الوطن علي مصالحها الحزبية التي لم تقدم شيئاً إلي البلاد'.
وحصل الاتحاد الوطني الكردستاني علي ثمانية عشر مقعدا في الانتخابات البرلمانية التي جرت في الثاني عشر من شهر ايار-مايو الماضي، وقد رشح القيادي برهم صالح لتولي منصب رئاسة الجمهورية، منافسا لمرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني فؤاد حسين، حيث فاز صالح بالمنصب بعد تصويت غالبية اعضاء البرلمان العراقي لصالحه.
وفيما يتعلق بالموقف الكردي حيال تكليف عبد المهدي بتشكيل الحكومة الجديدة، كان الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البارزاني، قد اعلن عن تأييده ودعمه لعبد المهدي في جهوده لانجاز المهمة المكلف بها.
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