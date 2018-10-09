كاتب عراقي: اميركا العدو الابرز للعالم وللامتين الاسلامية والعربية

بغداد/9 تشرين الاول/اكتوبر/ارنا-اعتبر كاتب وصحافي عراقي، 'ان العدو الابرز للعالم وللامتين الاسلامية والعربية هي أمريكا، واصفا اياها بالشيطان الأكبر.

وقال الكاتب والصحافي العراقي حسين الموسوي في مقال له تحت عنوان (العراق وايران والفتنة الاميركية)، 'ان أمريكا عملت علي شن الحروب العسكرية، وكانت النتائج، تكبد العديد من الخسائر المادية والجسدية لوجود مواجهة صارمة جدا، لذلك حاولت تقليل تلك الخسائر بزرع خلايا في كل بلد، التي سُميت بالخلايا الإرهابية، وهي صنيعة أمريكا وإسرائيل والعملاء من الدول'.
واشار الكاتب المذكور الي 'ان القوي الشيطانية رأت ان هنالك ترابطا وانسجاما بين بعض الدول في المنطقة، مثل ايران والعراق وسوريا ولبنان والبحرين وغيرها، وهذه الدول رابطها الأساسي هو الاسلام المحمدي الاصيل، والمعتقدات وعدة روابط اخري، لهذا شكلت جبهة من اتباع الاسلام الأمريكي لاشعال الحروب بكسب الشرعية من قبل السعودية واذنابها، وخلفت تلك الحروب الخراب والابادة، بالاضافة ظهور الحرب الإعلامية، من خلال الفضاء الافتراضي الذي سمي بالحرب الناعمة، وهذا اخطر بكثير من الحروب العسكرية، التي أخذت في المجتمع مأخذا'.
وحذر الكاتب من الفتنة التي حاولت ومازالت اميركا تحاول ايجادها بين العراق وايران، من خلال بث الشائعات الكاذبة عن ضلوع ايران بتردي الخدمات، كالكهرباء والمياه وغيرها، استمرارا لشائعات سابقة من قبيل، ان ايران لها مصلحة بالارهاب الذي اجتاح المدن العراقية لغرض بيع السلاح، وهذا الذي يتم ترويجه عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي وبين أفراد المجتمع.
وشدد الموسوي علي ضرورة ادراك وفهم حقيقة 'ان المستفيد من هذه التفرقة والفتنة هو عدونا الوحيد امريكا وأدواتها في المنطقة، وليس من المصلحة ان يتولد الحقد والبغضاء بين بلدين تربطهما روابط عديدة، وأهمها العقيدة الواحدة'.
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كاتب عراقي: اميركا العدو الابرز للعالم وللامتين الاسلامية والعربية

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