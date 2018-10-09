اسلام اباد تدعو رئيس البرلمان العراقي لحضور مؤتمر البرلمانات الآسيوية

وبحسب بيان صادر عن مكتب رئيس مجلس النواب العراقي، 'وجّه السفير الباكستاني لدي العراق ساجد بلال، الدعوة إلي رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي لحضور مؤتمر البرلمانات الآسيوية المزمع عقده في إسلام أباد.

وذكر البيان، 'ان رئيس مجلس النواب استقبل في مكتبه، امس الاثنين، سفير جمهورية باكستان الإسلامية لدي العراق، وجري خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وتطورات الاوضاع في العراق والمنطقة'.

واوضح البيان، 'ان السفير بلال وجه للحلبوسي دعوة لحضور مؤتمر البرلمانات الاسيوية المنعقد في باكستان للفترة من التاسع والعشرين الي الحادي والثلاثين من شهر تشرين الاول الجاري'.

واعرب السفير الباكستاني استعداد ورغبة بلاده، لـ'فتح كافة آفاق التعاون وتعزيز الصداقة التأريخية مع العراق'.

من جانبه، أشار رئيس مجلس النواب إلي حرص بلاده علي تعزيز علاقات العراق مع مختلف الاطراف، مبينا، 'ان العراق يهدف الي تطوير علاقاته الاقتصادية والتجارية مع الدول الصديقة، كما يسعي لبناء علاقات دولية متوازنة مبنية علي احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها'.

ويعود تأريخ العلاقات بين بغداد واسلام اباد الي عام 1947، حيث تأسيس دولة باكستان، وقد مرت بفترات مد وجزر، وشهدت تأزما وفتورا خلال الحرب التي فرضها نظام صدام علي الجمهورية الاسلامية الايرانية مطلع عقد الثمانينيات من القرن الماضي، وكذلك بعد غزو نظام صدام لدولة الكويت في عام 1980، ولكن بعد سقوط ذلك النظام في عام 2003، انتعشت العلاقات بين البلدين، وشهدت نموا مضطردا في مختلف المجالات.

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