ترامب سَلّ سيفه في مواجهة ايران

وخلال إجتماع لكوادر سابقة ناشطة في ساحات الجهاد والترويج للشهادة أضاف العميد غيب برور بأنّ آل سعود الخبثاء والكيان الصهيوني هم اذرع للولايات المتحدة في إرتكابها الجرائم في المنطقة.

وأكد العميد غيب برور علي مشاركة هذه الاطراف في مواجهة الثورة الاسلامية الايرانية بتمويل هائل وإجراءات استخبارية تخدم المصلحة الإستكبارية في هذه الحرب.

ولفت رئيس منظمة تعبئة المستضعفين الي إقامة مناورات عسكرية استمرت 35 يوماً تحت عنوان «مناورات الإقتدار العاشورائي» معتبراً إيّاها رسالة قوية موجهة الي الأعداء بعد الرسالة الصاروخية التي وجهتها قوات حرس الثورة الاسلامية الي الإرهابيين.

انتهي** ع ج** 1837

