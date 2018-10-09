افتتاح المؤتمر الثالث لبرلمانات اوراسيا في انطاليا التركية

انقرة /9تشرين الاول/اكتوبر/ارنا- افتتح في مدينة انطاليا التركية صباح اليوم المؤتمر الثالث للمجالس النيابيه دول اوراسيا وذلك بمشاركه رؤساء و وفود برلمانية من 38 دولة اسيوية واوروبية.

وافادت ارنا اليوم الثلاثاء ان المؤتمر الذي تستمر اعماله ليومين يشارك فيه رؤساء برلمانات 20 دولة وكذلك وفود برلمانية من 17 دولة اسيوية واوروبية يبحثون فه قضايا التعاون الاقتصادي والبيئة والتنمية المستدامة.
وقال 'بينالي يلدريم' رئيس المجلس الوطني التركي في كلمة الافتتاح : شاركنا في المؤتمر كي نسعي لحل المشاكل التي تعاني منها شعوب العالم وذلك بالطرق الدبلوماسية وبالتعاون مع بعضنا البعض.
وبين يلدريم ان التعاون البرلماني له فوائد عدة وفي ظل الظروف الحالية التي تعاني منها منطقتنا من حرب اهلية في سوريا وارهاب في افغانستان واوضاع المسلمين في اراكان والقضية الفلسطينية وكذلك قضايا البيئة و جفاف البحيرات وظاهرة الاتربة والتغيرات المناخية الاقليمية كل ذلك جعلنا نجتمع لنتعاون في حلها.
ولمكافحة ظاهرة الاغتيالات طالب يلدريم الدول بعدم التعامل معها بازدواجيه.
ومن المقرر ان يلقي كل من رؤساء الوفود المشاركة في المؤتمر كلماتهم وسيصدر بيان ختامي وبعدها ستحضر هيئة الرئاسة في مؤتمر صحفي للرد علي اسئلة الصحفيين.
ويشارك 'علي لاريجاني' رئيس مجلس الشوري الاسلامي' علي رأس وفد برلماني وسيلقي كلمته في المؤتمر كما سيلتقي بنظرائه من الدول المختلفة .
والدول المشاركة في المؤتمر هي فيتنام و اوزبكستان و تركمانستان و تركية و تايلند و طاجيكستان و سريلانكا و سلوفاكيا و صربيا و السعودية و روسيا و قطر و الفلبين و باكستان ومنغوليا ولاتفيا و لاوس و الكويت وقرقيزيا وكوريا الجنوبية و كازاخستان و الاردن و اليابان و العراق و ايران واندونيسيا والمجر والصين و كامبوج و بلغاريا و بروناي و البوسنة والهرسك وبلاروسيا والبحرين وجمهورية اذربيجان وارمينيا وافغانستان .
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افتتاح المؤتمر الثالث لبرلمانات اوراسيا في انطاليا التركية

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