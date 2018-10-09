عرض الفلم الايراني «رحلة الشام 2701» في بيروت

بيروت/9تشرين الاول/اكتوبر/إرنا – شهِد عرض فلم رحلة الشام2701 السينمائي الايراني إقبالاً واسعاً في بيروت ومن جانب أهالي باقي المدن اللبنانية.

وكان عرض الفلم قد بدأ عشية أمس الإثنين في قاعة «غراند سينما غالكسي» في العاصمة بيروت، حضره عدد كبير من الفنانين والإعلاميين والشخصيات السياسية والثقافية اللبنانية والفلسطينية.
وتم عرض هذا الفلم الايراني في لبنان بالتعاون بين منظمة اُوج الفنية الإعلامية الايرانيه وجمعية الفنون اللبنانية وسيستمر عرض الفلم في مدن اُخري بلبنان لمدة شهر كامل وذلك بالترجمة العربية.
وشارك في التمثيل في الفلم فنانون من ايران ولبنان، وأخرجه الايراني ابراهيم حاتمي كيا في 115 دقيقة وقام بإعداده «كارن همايونفر».
وأعرب الممثل اللبناني «جوزف سلامة» في تصريح لمراسل إرنا عن إرتياحه لهذا التعاون الأول من نوعه بين البلدين في مجال السينما مشيداً بكيفيه إخراج وتصوير وموسيقي الفلم.
وقال رامي عطاء الله الذي شارك في تمثيل هذا الفلم: إنني أعتقد بأنّ الهدف من انتاج فلم «رحلة الشام 2701» هو عرض الوجه الكريه لداعش والإرهابيين التكفيريين.
و يروي الفلم قصة طيّارَين ايرانيين اثنين حاولا تخليص الأهالي من محاصرة داعش في تدمر السورية فواجها أحداثاً غريبة خلال قيامهما بمهمتهما، كما عرَض الفلم مظلومية الأهالي ومظلومية قوات المقاومة وبطولاتهم.
وقالت منار الصباغ مذيعة قناة المنار اللبنانية في صريح لمراسل إرنا بعد مشاهدتها الفلم: إنّ فلم «رحلة الشام2701» يعكس الواقع ويبيّن مرارة ما جري علي الساحة رغم الانتصار الذي حققناه أخيراً في هذه المعركة.
وكان الفلم قد حصل محلياً علي 3 جوائز هي «العنقاء البلورية» السينمائية الايرانية في مهرجان فجر السادس والثلاثين وذلك في مجال أفضل موسيقي وأفضل إخراج وأفضل هندسة صوت.
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عرض الفلم الايراني «رحلة الشام 2701» في بيروت

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