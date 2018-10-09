حكم محكمة لاهاي هو نتاج دبلوماسية إيران الذكية

وتحدث كاوه افراسيابي اليوم الثلاثاء مع مراسل ارنا بشأن متابعة ايران قضاياها القانونية في محكمة العدل الدولية بسبب اعادة اميركا فرض العقوبات .

وأضاف: من الواضح أن اميركا، مع انسحابها الأحادي من الاتفاق النووي وفرض عقوبات جديدة تم إلغاؤها علي أساس الاتفاق النووي، لم تكشف مرة اخري عن عدائها الشديد لإيران فحسب، بل سحقت الحقوق الأساسية والمعترف بها لإيران.

وتابع محلل الشؤون الأمريكية قائلاً: تجاهل ترامب أيضا القواعد واللوائح الدولية، ونتيجة لذلك، أوجد حالة كان فيها لإيران الكثير من الضغوط الاقتصادية التي لم يكن لديها خيار سوي رفع دعوي قضائية ضد اميركا امام هذه الدعامة القانونية للأمم المتحدة .

وقال أفراسيابي إنها ليست المرة الأولي التي تأخذ فيها إيران ملف أميركا إلي محكمة العدل الدولية علي أساس معاهدة الصداقة المودة، وأضاف: أعتقد أن حكم المحكمة المؤقت هو نصر قانوني لإيران وبطاقة دبلوماسية ناجحة لإيران. إنها تنبع من دبلوماسية إيران الذكية في الساحة الدولية .

واشار الي بيان القاضي الايراني لهذا الملف الدكتور جمشيد ممتاز قاضي وقال : اتفق علي ان هذا القرار شكك في شرعية العقوبات الثانوية.

وأضاف أفراسيابي، أن محكمة لاهاي لها تداعيات مباشرة وغير مباشرة، موضحا : إحدي النتائج هي تقوية شكوي إيرانية أخري في هذه المحكمة حول تجميد أكثر من ملياري دولار من ثروة إيران من قبل اميركا والاستيلاء علي ممتلكات الدولة الإيرانية .

وقال إن الاعتراف بمعاهدة المودة والصداقة لرفع دعوي قضائية في هذه المحكمة يمكن أيضا أن يكون فعالا في الشكوي الثانية ، وسوف يفتح الطريق لمتابعة هذه الشكوي.

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