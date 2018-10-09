الاقتصاد الايراني سيستعيد نموه الايجابي

ونقلت ارنا اليوم الثلاثاء عن وكالة مالايي ميل الماليزية انه وبحسب تقرير صندوق النقد الدولي حول الاقتصاد العالمي فأن الاقتصاد الايراني شهد نموا في العالم الحالي بنسبة 1.5% وسيرتفع الي 3.6% في العام 2019 .

وكان الصندوق قد توقع قبل الانسحاب الامريكي من الاتفاق النووي ان يكون نمو الاقتصاد الايراني بنسبة 4% خلال العام الحالي.

واضافت مالايي ميل انه وبحسب آخر تقرير لصندوق النقد الدولي فأن النمو الاقتصادي لدول الشرق الاوسط وشمال افريقيا سينخفض نتيجة تدني نمو الاقتصاد الايراني وكذلك اسعار النفط عالميا.

وبحسب التقرير فأن النمو الاقتصادي لدول الشرق الاوسط وشمال افريقيا سيكون لهذا العام 2% وفي العام القادم 2.5% وهو اقل بنسبة 1.1% من توقعاتها السابقة.

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