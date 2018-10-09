صندوق النقد الدولي:

الاقتصاد الايراني سيستعيد نموه الايجابي

كوالالمبور/9تشرين الاول/اكتوبر/ارنا- توقع صندوق النقد الدولي ان يعود الاقتصاد الايراني الي نموه الايجابي خلال الاعوام 2020-2023 برغم تدنيه البسيط نتيجة انخفاض انتاج النفط خلال العامين الماضيين.

ونقلت ارنا اليوم الثلاثاء عن وكالة مالايي ميل الماليزية انه وبحسب تقرير صندوق النقد الدولي حول الاقتصاد العالمي فأن الاقتصاد الايراني شهد نموا في العالم الحالي بنسبة 1.5% وسيرتفع الي 3.6% في العام 2019 .
وكان الصندوق قد توقع قبل الانسحاب الامريكي من الاتفاق النووي ان يكون نمو الاقتصاد الايراني بنسبة 4% خلال العام الحالي.
واضافت مالايي ميل انه وبحسب آخر تقرير لصندوق النقد الدولي فأن النمو الاقتصادي لدول الشرق الاوسط وشمال افريقيا سينخفض نتيجة تدني نمو الاقتصاد الايراني وكذلك اسعار النفط عالميا.
وبحسب التقرير فأن النمو الاقتصادي لدول الشرق الاوسط وشمال افريقيا سيكون لهذا العام 2% وفي العام القادم 2.5% وهو اقل بنسبة 1.1% من توقعاتها السابقة.
انتهي**م م** 1718



برچسب ها

اقتصاد

صندوق النقد الدولي

الاقتصاد الايراني

نمو

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

الاقتصاد الايراني سيستعيد نموه الايجابي

معظم المشاهدات

وزير النفط: لا السعودية ولا اي دولة اخري قادرة علي ان تحل محل ايران في انتاج النفط

ردا علي ولي العهد السعودي

وزير النفط: لا السعودية ولا اي دولة اخري قادرة علي ان تحل محل ايران في انتاج النفط

افتتاح معرض الدوحة الدولي بمشاركة 44 شركة إيرانية

بحضور رئيس الوزراء القطري

افتتاح معرض الدوحة الدولي بمشاركة 44 شركة إيرانية

وفاة والدة القائد الشهيد عماد مغنية

وفاة والدة القائد الشهيد عماد مغنية

قطار `قلب ايران ` السياحي يصل الي شرق ايران

قطار 'قلب ايران ' السياحي يصل الي شرق ايران

قائد الحرس الثوري: جبهة الاستكبار تفشل في الحرب الاقتصادية

قائد الحرس الثوري: جبهة الاستكبار تفشل في الحرب الاقتصادية

أحدث الأخبار

حكم محكمة لاهاي هو نتاج دبلوماسية إيران الذكية

محلل القضايا الأمريكية:

حكم محكمة لاهاي هو نتاج دبلوماسية إيران الذكية

الاقتصاد الايراني سيستعيد نموه الايجابي

صندوق النقد الدولي:

الاقتصاد الايراني سيستعيد نموه الايجابي

تسليم طلب إستجواب وزير الصناعة للهيئة الرئاسية للبرلمان

تسليم طلب إستجواب وزير الصناعة للهيئة الرئاسية للبرلمان

رباع ايراني يفوز بميدالية برونزية في الالعاب الباراسيوية

رباع ايراني يفوز بميدالية برونزية في الالعاب الباراسيوية

ايران تفوز بخمس مداليات في بداية اليوم الثالث للالعاب البارالمبيه الاسيوية 2018

الالعاب البارالمبيه الاسيوية 2018

ايران تفوز بخمس مداليات في بداية اليوم الثالث للالعاب البارالمبيه الاسيوية 2018

موضوعات مرتبط