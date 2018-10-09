تسليم طلب إستجواب وزير الصناعة للهيئة الرئاسية للبرلمان

وفي تصريح لمراسل إرنا أضاف تركي بأنّ لجنة الصناعة والمناجم لمجلس الشوري الاسلامي كانت قد قررت اليوم عقد إجتماع بمشاركة وزير الصناعة والمناجم والتجارة محمد شريعتمداري إلّا أنّ الوزير لم يحضر في الإجتماع ما جعل اللجنة تتخذ قرارها برفع طلب استجوابه الي الهيئة الرئاسية.

وقال تركي: إنّ البعض تحدّث عن تقديم هذا الوزير استقالته للحكومة و نية الحكومة تعيينه وزيراً للتعاون والعمل والرخاء الاجتماعي، موضحاً بأنّ هذا التعيين سيُوقف عملية استجوابه.

وسيبدأ إجتماع اللجنة لدراسة طلب استجواب هذا الوزير يوم الإثنين القادم 8تشرين الأول/اكتوبر.

وكان 50 نائباً قد وقعوا علي هذا الطلب في 28 اغسطس هذا العام إحتجوا فيه علي أداء الوزير بسبب عدم وجود إشراف وإدارة صحيحة للسوق المحلية وارتفاع الأسعار وعدم دعم الإنتاج المحلي وعدم تطبيق قرار الحكومة بتسجيل رقمي للسلع و سوء تنظيم شهدته سوق السيارات المحلية الصنع.

انتهي** ع ج** 1718

