رباع ايراني يفوز بميدالية برونزية في الالعاب الباراسيوية

وفي اليوم الثالث من فعاليات الالعاب البارالمبيه الاسيوية تمكن محمدي اليوم الثلاثاء من رفع وزن 181 و 185 كيلوغراما في النتر فيما عجز عن رفع 190كيلوغراما واحتل المركز الثالث في مباريات رفع الاثقال.

وكان محمدي قد فاز بميدالية ذهبية في منافسات غوانغجو عام 2010 و كذلك بميدالية فضية في منافسات اينجئون عام 2014.

وفي منافسات اليوم تمكن الرباع الصيني من رفع وزن 205 كيلوغرامات وخطف ميدالية ذهبية فيما تمكن الرباع الماليزي من رفع وزن 204 كيلوغرامات و حصد ميدالية فضية.

يذكر، ان الدورة الثالثة من الألعاب البارالمبيه الآسيوية بدأت السبت في جاكرتا، بمشاركة مايزيد عن ثلاثة آلاف و500 رياضي في إطار 43 بعثه في 18 فرعا رياضيا لتستمر حتي السبت المقبل 13 تشرين الأول/ أكتوبر.

وتضم البعثة الإيرانية الموفدة الي هذه الدورة من الألعاب، 207 لاعبين ولاعبات.

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