ايران تفوز بخمس مداليات في بداية اليوم الثالث للالعاب البارالمبيه الاسيوية 2018

وخطف 'محمدرضا احمدي' اول ميدالية ذهبية في اليوم الثالث لهذه المنافسات في رمي الثقل فئة F33 لمسافة 9.92 متر محطما الرقم القياسي لاسيا وفي الفئة ذاتها فاز 'مهدي عليزاده' بالميدالية البرونزية .

وفي الفئة F12 حصل 'سامان باكباز' علي الميدالية الفضية و 'مسعود حيدري' علي الميدالية البرونزية.

وفازت 'سولمازبازركان' بالميدالية البرونزية لمسابقة رمي القرص لمسافة 29.94 متر

يذكر ان منافسات البارالمبيه الاسيوية بدات في نسختها الثالثة يوم السبت الماضي وتستمر حتي 13تشرين الاول/اكتوبر الجاري بمشاركة الفين و 880 رياضيا من 41 دولة يتنافسون في مختلف الفروع الرياضية في العاصمة الاندونيسية جاكرتا.

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