المدير العام للشؤون الاقتصادية والمالية في فارس:

الصين وبلجيكا علي استعداد للاستثمار في محافظة فارس

شيراز/ 9 تشرين الأول/ أكتوبر/ ارنا - أعلن المدير العام للشؤون الاقتصادية والمالية في محافظة فارس (جنوب) أن الصين وبلجيكا وامريكا علي استعداد للاستثمار في مشاريع الطاقة الشمسية ومعالجة البتروكيماويات وإنشاء البنية التحتية في المجالات الصحية، وفي هذا الصدد، تم اقتراح خطط للمستثمرين الأجانب.

وقال بابك دايي اليوم الثلاثاء لمراسل ارنا، إن خمسة مشاريع استثمارية أجنبية في فارس ستتم الموافقة عليها من قبل مجلس دعم الاستثمار الأجنبي والتي سينفذها المستثمرين الأجانب من الصين وبلجيكا والايرانيين المقيمين في امريكا.
وأضاف أن هناك ثلاثة مشاريع للطاقة الشمسية يتم تنفيذها من قبل مستثمرين صينيين، ومشروع معالجة البتروكيماويات لمستثمرين من بلجيكا، ومشروع في قطاع الصحة والعلاج للمستثمرين الإيرانيين الأمريكيين.
كما أعلن دايي عن إفتتاح خمسة أنظمة شمسية في منطقة شيراز الاقتصادية الخاصة، والتي تم تدشينها من قبل شركة بامداد صبا وباستثمار شركة أجنبية من قبرص، وباستخدام أحدث التقنيات .
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الصين وبلجيكا علي استعداد للاستثمار في محافظة فارس

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