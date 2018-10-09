الصين وبلجيكا علي استعداد للاستثمار في محافظة فارس

وقال بابك دايي اليوم الثلاثاء لمراسل ارنا، إن خمسة مشاريع استثمارية أجنبية في فارس ستتم الموافقة عليها من قبل مجلس دعم الاستثمار الأجنبي والتي سينفذها المستثمرين الأجانب من الصين وبلجيكا والايرانيين المقيمين في امريكا.

وأضاف أن هناك ثلاثة مشاريع للطاقة الشمسية يتم تنفيذها من قبل مستثمرين صينيين، ومشروع معالجة البتروكيماويات لمستثمرين من بلجيكا، ومشروع في قطاع الصحة والعلاج للمستثمرين الإيرانيين الأمريكيين.

كما أعلن دايي عن إفتتاح خمسة أنظمة شمسية في منطقة شيراز الاقتصادية الخاصة، والتي تم تدشينها من قبل شركة بامداد صبا وباستثمار شركة أجنبية من قبرص، وباستخدام أحدث التقنيات .

انتهي** 2344

