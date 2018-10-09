بدء مؤتمر العلاقات العمانية البريطانية بحضور إيران

الدوحة/ 9 تشرين الأول/ أكتوبر/ ارنا - بدأ مؤتمر علاقات سلطنة عمان وبريطانيا من القرن الـ17 الي الـ 19 بمشاركة مسؤولين وباحثين من 15 دولة ، بما في ذلك إيران في مسقط.

وسيستمر المؤتمر الذي تعقده هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية العمانية، لمدة ثلاثة أيام، حيث يقدم 42 باحثا من جميع أنحاء العالم مقالات حول الجوانب السياسية والاقتصادية والثقافية لعلاقات سلطنة عمان وبريطانيا، والتي تشمل التطورات التاريخية والعلاقات بين البلدين مع أجزاء من ساحل مكران، وبحر عمان والخليج الفارسي.
و اشار رئيس هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية العمانية محمد الدواني، في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، إلي الموقع الجغرافي والترابط التاريخي في هذه المنطقة ما يشير الي ارتباط الأمة العمانية مع الشعوب الاخري في المنطقة .
و علي هامش المؤتمر، تم تنظيم معرض للأعمال الخطية والخرائط الجغرافية والرسائل المتبادلة بين حكام سلطنة عمان مع رؤساء الدول، بما في ذلك المراسلات مع القنصليات البريطانية في الخليج الفارسي.
هذا هو المؤتمر السابع حول تاريخ عُمان بهدف توثيق وبحث تاريخ هذا البلد والذي يعقد من قبل هيئة الوثائق والأرشيف الوطني العماني.
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بدء مؤتمر العلاقات العمانية البريطانية بحضور إيران

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