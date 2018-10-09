ايرانية تفوز بميدالية برونزية في رمي القرص

وفازت بازركان بالميدالية البرونزية لمسابقة رمي القرص بمسافة 29.94 متر فيما نالت لاعبتان من الصين المركز الاول و والثاني برمي القرص لمسافة 39.01 متر و 36.95 متر.

يذكر ان المنافسات البارالمبيه الاسيوية بدات في نسختها الثالثة يوم السبت الماضي وتستمر حتي 13تشرين الاول/اكتوبر الجاري بمشاركة الفين و 880 رياضيا من 41 دولة يتنافسون في مختلف الفروع الرياضية في العاصمة الاندونيسية جاكرتا.

وفازت البعثه الايرانيه المشاركه في ألعاب جاكرتا الآسيوية 2018 حتي الآن ب10 ميداليات ذهبية و9 ميداليات فضية و 12 برونزية.

انتهي**م م** 1718

