علي الولايات المتحدة تسليم ايران وثائق الحرب المفروضة

وطالب العميد باقرزاده الولايات المتحدة بتسليم هذه المستندات الي ايران ليتسني لها العثور علي رفات الشهداء.

وفي تصريح لمراسل وكالة إرنا أعلن العميد باقرزاده عن إنتهاء عمليات العثور علي رفات الشهداء في أراضي البلاد ومواصلة البحث عن الباقي منها في الأراضي العراقية التي كانت جزءا من مناطق القتال.

وقال العميد باقرزاده: إنّ اللجنة عثرت حتي الآن علي رفات 45 الف شهيد وكرّست طاقاتها للعثور علي أربعة آلاف رفات اُخري مازالت علي الأراضي العراقية.

وأشار العميد باقرزاده الي صعوبة هذه العملية والي حاجتها لفترة زمنية طويلة نظراً الي التغييرات الاقليمية التي طرأت علي مواطن القتال السابقة ومُضيّ فترة طويلة علي إستشهاد هؤلاء.

وأضاف قائد لجنة البحث عن مفقودي الحرب بأنّ اللجنة بعد عثورها علي الرفات تقوم في البداية بالتعرف علي جنسيتهم ثم علي هويتهم وقال: يجب أن تكون جميع الأحداث الحربية التي شهدتها ايران والعراق درساً يعتبر منه التاريخ.

انتهي** ع ج** 1837

