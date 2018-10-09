تألق البعثة الايرانية في الالعاب البارااسيوية في اندونيسيا في يومها الثالث

طهران/9تشرين الاول/اكتوبر/ارنا- بدأت البعثة الرياضية الايرانية يومها الثالث في الالعاب البارااسيوية في اندونيسيا بحصاد ميدالية ذهبية وميدالتين برونزيتين.

وخطف 'مهدي اولاد' اول ميدالية ذهبية في اليوم الثالث لهذه المنافسات في رمي الثقل لمسافة 14 مترا فيما فاز 'نور محمد ارخي' بميدالية برونزية ايضا في رمي الثقل
لمسافة 12 مترا و 64 سانتيمترا .
اما العداءة الايرانية 'هاجر صفرزاده' فقد احتلت المركز الثاني في سباق العدو 200 لمسافة متر فئة T22 بعد نظيرته التايلندية.
و حصد العداء 'احمد اوجاقلو' ميدالية برونزية في سباق العدو لمسافة 200 متر من فئة T45.
وسجلت 'عذرا مهدي كيا' رقما قياسيا برميها 32مترا و 24 سانتيمترا في سباق رمي الرمح من فئة F12/13 و احتلت المركز الثالث في هذه المباريات.
يذكر، ان الدورة الثالثة من الألعاب البارآسيوية بدأت السبت في جاكرتا، بمشاركة مايزيد عن ثلاثة آلاف و500 رياضي في إطار 43 بعثه في 18 فرعا رياضيا لتستمر حتي السبت المقبل 13 تشرين الأول/ أكتوبر.
وتضم البعثة الإيرانية الموفدة الي هذه الدورة من الألعاب، 207 لاعبين ولاعبات.
انتهي**1110 ** 1837



برچسب ها

ورزش

الرياضة

البعثة الايرانية

جاكرتا

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

تألق البعثة الايرانية في الالعاب البارااسيوية في اندونيسيا في يومها الثالث

معظم المشاهدات

وزير النفط: لا السعودية ولا اي دولة اخري قادرة علي ان تحل محل ايران في انتاج النفط

ردا علي ولي العهد السعودي

وزير النفط: لا السعودية ولا اي دولة اخري قادرة علي ان تحل محل ايران في انتاج النفط

افتتاح معرض الدوحة الدولي بمشاركة 44 شركة إيرانية

بحضور رئيس الوزراء القطري

افتتاح معرض الدوحة الدولي بمشاركة 44 شركة إيرانية

وفاة والدة القائد الشهيد عماد مغنية

وفاة والدة القائد الشهيد عماد مغنية

قطار `قلب ايران ` السياحي يصل الي شرق ايران

قطار 'قلب ايران ' السياحي يصل الي شرق ايران

قائد الحرس الثوري: جبهة الاستكبار تفشل في الحرب الاقتصادية

قائد الحرس الثوري: جبهة الاستكبار تفشل في الحرب الاقتصادية

أحدث الأخبار

حكم محكمة لاهاي هو نتاج دبلوماسية إيران الذكية

محلل القضايا الأمريكية:

حكم محكمة لاهاي هو نتاج دبلوماسية إيران الذكية

الاقتصاد الايراني سيستعيد نموه الايجابي

صندوق النقد الدولي:

الاقتصاد الايراني سيستعيد نموه الايجابي

تسليم طلب إستجواب وزير الصناعة للهيئة الرئاسية للبرلمان

تسليم طلب إستجواب وزير الصناعة للهيئة الرئاسية للبرلمان

رباع ايراني يفوز بميدالية برونزية في الالعاب الباراسيوية

رباع ايراني يفوز بميدالية برونزية في الالعاب الباراسيوية

ايران تفوز بخمس مداليات في بداية اليوم الثالث للالعاب البارالمبيه الاسيوية 2018

الالعاب البارالمبيه الاسيوية 2018

ايران تفوز بخمس مداليات في بداية اليوم الثالث للالعاب البارالمبيه الاسيوية 2018

موضوعات مرتبط