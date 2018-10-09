تألق البعثة الايرانية في الالعاب البارااسيوية في اندونيسيا في يومها الثالث

وخطف 'مهدي اولاد' اول ميدالية ذهبية في اليوم الثالث لهذه المنافسات في رمي الثقل لمسافة 14 مترا فيما فاز 'نور محمد ارخي' بميدالية برونزية ايضا في رمي الثقل

لمسافة 12 مترا و 64 سانتيمترا .

اما العداءة الايرانية 'هاجر صفرزاده' فقد احتلت المركز الثاني في سباق العدو 200 لمسافة متر فئة T22 بعد نظيرته التايلندية.

و حصد العداء 'احمد اوجاقلو' ميدالية برونزية في سباق العدو لمسافة 200 متر من فئة T45.

وسجلت 'عذرا مهدي كيا' رقما قياسيا برميها 32مترا و 24 سانتيمترا في سباق رمي الرمح من فئة F12/13 و احتلت المركز الثالث في هذه المباريات.

يذكر، ان الدورة الثالثة من الألعاب البارآسيوية بدأت السبت في جاكرتا، بمشاركة مايزيد عن ثلاثة آلاف و500 رياضي في إطار 43 بعثه في 18 فرعا رياضيا لتستمر حتي السبت المقبل 13 تشرين الأول/ أكتوبر.

وتضم البعثة الإيرانية الموفدة الي هذه الدورة من الألعاب، 207 لاعبين ولاعبات.

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