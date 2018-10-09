خاشقجي .. السر المكشوف

القنصلية التركية في اسطنبول تعاملت باستخفاف مع عقول كل الذين تابعوا ويتابعون قضية اختفاء خاشقجي ، وذلك عندما ادعي القتصل السعودي العام في اسطنبول ، ان كاميرات القنصلية ، وهي بالعشرات ، لا تسجل بل تنقل فقط ، لذلك لم تسجل القنصلية لحظة خروج خاشقجي من القنصلية. كما رافق مراسل وكالة رويترز في جولة في القنصلية ، حيث كان يفتح له ابواب بعض الخزائن الصغيرة ، ليثبت ان خاشقجي ليس موجودا فيها.

موقف القنصلية السعودية يمكن فهمه ، رغم انه غير مقنع بالمرة ، الا ان الامر المحير حقا هو موقف السلطات التركية ، التي تجاهلت قضية اختفاء خاشقجي في باديء الامر كليا ، وبعد ان اضطرت لتناوله ، تناولته بالشكل الذي زاد من حيرة المراقبين والمتابعين للقضية ، فهناك مقربين من الرئيس التركي رجيب طيب اردوغان ، ومصادر الامن التركي ، اكدت ان خاشقجي قتل داخل السفارة ، وان جثته تم تقطيعها والتخلص منها بطريقة ما ، بينما الرئيس التركي نفسه فمازال يتمني ان يكون خاشقجي حيا !.

الملفت ايضا ان الشرطة التركية أعلنت أن الفريق الذي نفذ عملية الاغتيال مؤلف من 15 شخصا، بينهم مسؤولون سعوديون، وهذا الفريق وصل الي تركيا عل متن طائرتين شخصيتين ، ودخل القنصلية في وقت تواجد خاشقجي فيها ، وغادر في اليوم نفسه.

تفاصيل عملية تصفية خاشقجي ، التي اعلنت عنها مصادر الشرطة والامن التركي تتناقض مع ، التصريحات التي اطلقها اردوغان عن القضية، فالرجل مازال يدعو السعودية للتعاون ولاثبات ان خاشقجي غادر القنصلية ، في الوقت الذي يعلم الجميع ان اغلب كاميرات التصوير خارج القنصلية والتي تراقب الداخل والخارج منها والمنطقة المحيطة بالقنصلية ، هي تابعة للشرطة التركية ، الامر الذي يؤكد ان الجانب التركي ليس بحاجة ، لكاميرات السعودية لاثبات خروج او عدم خروج خاشقجي.

من الواضح ان هناك تناقضا في الموقف التركي ازاء القضية ، وهذا التناقض سببه اختلاف مصدر المعلومات ، فالذي يؤكد مقتل خاشقجي هو الشرطة والامن ، اما الذي يحاول التسويف والتعلل فهم السياسيون ، الذين يحاولون اللعب علي عامل الزمن من اجل ايجاد مخرج للقضية لا يحرج تركيا ، التي تشعر ان سيادتها انتهكت ، كما لا يؤدي الي الاضرار بالعلاقة مع السعودية ، علي الاقل في الوقت الحالي ، حيث يتعرض الاقتصاد التركي الي هزات عنيفة.

الذباب الالكتروني السعودي ، يدعي ان السعودية لا مصلحة لها في قتل خاشقجي ، لان قتله سيعود بالضرر عليها ، كما ان المملكة لا تستخدم مثل هذه الاساليب الوحشية . وان المملكة تتعرض لمؤامرة تشارك فيها دول واستخبارات دولية، من اجل النيل من مكانتها وسمعتها ودورها.

اما ان السعودية لا تقدم علي شيء خلاف مصالحها ، فهذا مردود عليه ، فالسعودية في العهد السلماني ، اغلب ما اتخذته من سياسات ومواقف لا تصب بالمرة في صالح السعودية ، وكمثال علي ذلك الحرب في اليمن والاصرار غير المفهوم علي مواصلته رغم كل عبثيته ودمويته . وكذلك احتجاز رئيس وزراء لبنان سعد الحريري في الرياض واجباره علي تقديم استقالته.

اما ان السعودية لا تمارس مثل هذه الافعال ، فهو ايضا مردود عليه، فالسعودية كثيرا ما اختطفت معارضين، وحتي امراء ، منهم من قتلتهم ومنهم من اعادتهم الي السعودية . وعلي سبيل المثال لا الحصر تصفية المعارض السعودي الشهير ناصر السعيد الشمري، الذي اختطف عام 1979 في السفارة السعودية في بيروت، واختفت أخباره من ذلك الحين، وظهرت روايات تتحدث عن إلقائه حيا من طائرة وسط صحراء السعودية، قبل أن ينقل عن حارس أمن بريطاني خاص للملك فهد أن ناصر السعيد رميت جثته في السواحل اللبنانية.

هناك اسباب عديدة ترجح احتمال مقتل خاشقجي في القنصلية السعودية ، يمكن الاشارة الي بعضها:

-خاشفجي راجع القنصلية قبل خمسة ايام من اختفائه ،للحصول علي بعض الوثائق ، قيل له راجعنا بعد خمسة ايام ، وهذه الايام الخمسة كانت كافية لاعداد خطة لتصفيته في الساعة التي يكون فيها بالقنصلية ، وقبل ان ينتشر خبر اختفائه من قبل خطيبته التي كانت تنتظره خارج القنصلية ، بحوالي اربع ساعات.

-اعلان القنصل السعودي ان كاميرات المراقبة في قنصليته لا تسجل.

-العدد الكبير للفريق الامني السعودي ، 15 شخصا ، الذي دخل القنصلية في الوقت الذي كان خاشقجي داخلها ، هو الذي قوي فرضية تقطيع جثته ومن ثم اخراجها من القنصلية.

-التسويف الملفت وعدم حسم الجانب التركي للقضية ، في الوقت الذي لا مبررامنيا اوفنيا لذلك.

رغم ان خاشقجي لم يشكل اي تهديد للسعودية ، كما لم يكن معارضا ، الا ان احتمال قتله ، سيكون خطأ كبيرا وقعت فيه السلطات السعودية، التي تري في حماية الرئيس الامريكي دونالد ترامب لها ، ضوءا اخضر لتفعل ما تشاء دون الاخذ بالاعتبار تداعيات ممارساتها ، فخاشقجي بفضل قربه من ال سعود تحول الي واجهة اعلامية للمملكة علي مدي عقود في وسائل الاعلام الامريكية والغربية ، فهو اذن شخصية اعلامية معروفة ، الامر الذي سيثير الراي العام الغربي علي السلطات السعودية.

اما التداعيات الاخري ، لمقتله ، فستكون داخلية ، علي صعيد اسرة ال سعود ، فخاشقجي كان مقربا جدا من الامير تركي الفيصل، فقط كان مستشاره عندما كان سفيرا للسعودية في لندن و واشنطن . كما كان مقربا جدا م نوزير الخارجية السابق سعود الفيصل ، حتي قيل انه كان عاملا مساعدا للخارجية السعودية في رسم ملامح سياساتها تجاه واشنطن . كما كان مقربا ايضا من الملياردير الأمير الوليد بن طلال؛ والذي اختاره رئيسا لمحطته التلفزيونية التي كان الممول الرئيسي لها قبل أن يتعثر المشروع في ضوء أسباب سياسية ، الامر الذي سينغص العلاقة بين هؤلاء وبين ولي العهد محمد بن سلمان.

*شفقنا

انتهي**س.ر

