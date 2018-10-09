صالح وعبد المهدی یؤكدان ضرورة الالتزام بالتوقیتات الدستوریة لتشكیل الحكومة

بغداد/9 تشرین الاول/اكتوبر/ارنا- أكد الرئیس العراقی برهم صالح ورئیس الوزراء المكلف عادل عبد المهدی، مساء الاثنین، علي اهمیة اتمام تشكیل الحكومة الجدیدة ضمن التوقیتات الدستوریة.

وذكر بیان رئاسی عراقی، إن 'رئیس الجمهوریة برهم صالح استقبل مساء الاثنین رئیس الوزراء المكلف عادل عبد المهدی'، مشیرا الي أنه 'جري خلال اللقاء بحث المستجدات فی مسار تشكیل الحكومة الجدیدة، والتأكید علي أهمیة اتمامها ضمن التوقیتات التی أقرها الدستور'.
وأضاف البیان أن 'اللقاء شدد علي أهمیة تسخیر جمیع الطاقات لتشكیل حكومة قویة قادرة علي تلبیة طموحات المواطن العراقی، وتقدیم الخدمات الضروریة للمواطنین لضمان أبسط مقومات العیش الكریم'.
وكان رئیس الجمهوریة برهم صالح كلف عادل عبد المهدی فی (2 تشرین الاول/اكتوبر 2018) بتشكیل الحكومة المقبلة.
ووفقا للدستور العراقی یتحتم علي عبد المهدی تقدیم الكابینة الوزاریة الجدیدة خلال مدة أقصاها 30 یوما من تاریخ تكلیفه.
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صالح وعبد المهدی یؤكدان ضرورة الالتزام بالتوقیتات الدستوریة لتشكیل الحكومة

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