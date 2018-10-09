عبدالمهدي يدعو من يجد في نفسه الكفاءة التقديم لترشيح نفسه لمنصب وزير

بغداد/9 تشرين الاول/اكتوبر/ارنا- أصدر رئيس الوزراء العراقي المكلف عادل عبد المهدي، بيانا بشأن تشكيل الحكومة المقبلة، مؤكدا أن من يجد في نفسه الكفاءة ويرغب بترشيح نفسه لمنصب وزاري فيمكنه التقديم عن طريق الموقع الالكتروني.

وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء المكلف عبدالمهدي: 'يعلن عادل عبد المهدي رئيس الوزراء المكلف بان واجبه الاول والاساس امام الشعب ومجلس النواب خلال المدة الدستورية، هو التفرغ كلياً للانتهاء من الترتيبات المطلوبة لتشكيل الحكومة، ولاعداد المنهاج الحكومي ونظراً للكم الهائل من طلبات اللقاءات الشخصية المباشرة سواء لتقديم التهاني او لعرض البرامج والافكار او للترشح فانه يعلن:
1- الاعتذار عن قبول وفود التهاني والاكتفاء باستلام الرسائل والمكالمات بذلك.
2- من يجد في نفسه الكفاءة من أهل الخبرة والاختصاص والتجربة العملية ويرغب بترشيح نفسه لمنصب وزاري فيمكنه فعل ذلك عن طريق الموقع الالكتروني (https://iraqcabinet2018.com)، ، وذلك بدءاً من الساعة الثامنة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 9/10/2018، وسيغلق الموقع الالكتروني ذاتياً عند الساعة الرابعة من عصر يوم الخميس الموافق 11/10/2018، كاشارة للتوقف عن استلام الطلبات.
3- يستمر رئيس الوزراء المكلف مشاوراته بشتي الطرق بكل من له علاقة بهذه العملية لاسيما مسؤولي الكتل الممثلة في مجلس النواب.
4- يعتذر رئيس الوزراء المكلف من رؤساء البعثات الدبلوماسية والشخصيات الرفيعة عن تنظيم لقاءات خلال هذه المدة باستثناء حالات خاصة جداً كممثل الأمين العام للامم المتحدة، وتستطيع هذه البعثات نقل الرسائل سواء عبر وزارة الخارجية او الامانة العامة لمجلس الوزراء او بمكتبه او عن طريق البريد الالكتروني والمكالمات الهاتفية.
5- يعلن عادل عبد المهدي مجدداً بانه لم يخول اي شخص او جهة التصريح والتفاوض باسمه مهما كانت درجة القرابة او العلاقة الشخصية او السياسية او المسلكية، ولحين بناء التشكيلات الخاصة والرسمية سيقتصر التصريح علي ما يصدر من المكتب الاعلامي الذي ينشر بياناته علي موقعه الرسمي الوحيد في الفيسبوك والتويتر وما يُرسل مباشرة لوسائل الاعلام.
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عبدالمهدي يدعو من يجد في نفسه الكفاءة التقديم لترشيح نفسه لمنصب وزير

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