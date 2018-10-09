بدء ورشة دولية في اصفهان للتدريب علي ادارة النفايات النووية

ويشارك في هذه الورشة التي تستمر 3 ايام، خبراء من كمبوديا وسوريا ولبنان والعراق واندونيسيا وماليزيا وفيتنام وتايلندا وسريلانكا ومنغوليا اضافة الي 11 خبيرا من الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وفي هذه الورشة التدريبية يتعرف المشاركون علي رسم السياسات وتحديد استراتيجية ادارة النفايات النووية واساليب اختيار مكان دفنها وسلامة ادارة دفن النفايات.

وتعقد الورشة الدولية الثالثة لادارة النفايات النووية والتي تعتبر الاول اقليميا، في اطار مشروع ادارة النفايات المشعة في المنطقة تحت اشراف 4 مدرسين من الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وتعتبر ايران بخبرتها البالغة 15 عاما في مجال دفن النفايات النووية، الدولة الاولي في المنطقة التي تمتلك قبرا للنفايات النووية (درجة واطئة) ولهذا السببب فقد اختيرت من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتنظم فيها هذه الورشة.

يذكر ان النفايات ذات الاشعاع بدرجة واطئة، لها امكانية الاشعاع النووي بنسبة ضئيلة ولهذا السبب فان نقلها ليس بحاجة الي غطاء واق وهي تنتج عادة في المستشفيات وبعض الصناعات.

انتهي ** 2342

