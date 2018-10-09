وفاة والدة القائد الشهيد عماد مغنية

بيروت/8 تشرين الاول/اكتوبر/ارنا-توفيت اليوم الاثنين، والدة القيادي العسكري في حزب الله عماد مغنية آمنة سلامة المعروفة بالحاجة 'أم عماد'، وهي أم لـ3 'شهداء' وهم: جهاد وفؤاد وعماد.

كما أنّها جدّة القيادي في 'حزب الله' جهاد عماد مغنية، الذي استشهد مع 5 من رفاقه، في غارة إسرائيلية استهدفت موكبهم في القنيطرة في كانون الثاني 2015.
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وفاة والدة القائد الشهيد عماد مغنية

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