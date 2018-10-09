وفاة والدة القائد الشهيد عماد مغنية

كما أنّها جدّة القيادي في 'حزب الله' جهاد عماد مغنية، الذي استشهد مع 5 من رفاقه، في غارة إسرائيلية استهدفت موكبهم في القنيطرة في كانون الثاني 2015.

انتهي**2054**س.ر

