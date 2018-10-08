السفير الدنماركي

الاتحاد الاوروبي يحرص علي تعزيز التعاون التجاري مع ايران

طهران/ 8 تشرين الاول/ اكتوبر- اشار السفير الدنماركي لدي طهران الي انتهاك اميركا للاتفاق النووي الدولي وقال ان الدنمارك الي جانب الدول الاوروبية الاخري تحرص علي تعزيز العلاقات التجارية مع ايران.

واشار السفير 'دني انان' خلال لقائه ممثلي الاقليات في مجلس الشوري الاسلامي الي العلاقات البناءة بين ايران والدنمارك وقال ان الحوار السياسي القائم في اعلي المستويات من جهة والتعاون بين الحكومات وبين الجامعات من جهة اخري الي جانب تعزيز التعاون التجاري، تدل علي العلاقات الايجابية بين البلدين.
واشار الي مبادرة الحكومة الدنماركية لتفهم المذاهب الاخري وقال ان ايران باعتبارها احدي الدول التي تتميز بالتعايش السلمي بين اتباع الاديان الالهية المختلفة تحظي باهمية بالغة في هذا المجال.
من جانبه قال 'كان خانلري' ممثل الطائفة الارمنية في مجلس الشوري الاسلامي ان حوار الاديان ترسخ في ايران بعد انتصار الثورة الاسلامية وهناك مؤسسات عدة تعمل في اطار تعزيز هذا الحوار في الجمهورية الاسلامية الايرانية.
علي الصعيد ذاته اشار'سيامك مره صدق' ممثل الطائفة اليهودية في مجلس الشوري الاسلامي الي الحريات التي تتمتع بها هذه الطائفة الي جانب سائر الاقليات في ايران وقال ان الحوادث التي جرت لليهود في بعض الدول بما فيها العراق وافغانستان لم تحدث لليهود في ايران.
وفي هذا المجال قال اسفنديار اخيتاري ممثل الطائفة الزرادشتية في مجلس الشوري ان ايران كانت ومنذ القدم مهد الاديان المختلفة وان التعايش السلمي سمة تتميز بها ايران مؤكدا ان احترام الانسان والانسانية مبدأ هام في الجمهورية الاسلامية الايرانية.
انتهي**س.ر



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الاتحاد الاوروبي يحرص علي تعزيز التعاون التجاري مع ايران

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