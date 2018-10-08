سفیر الصین فی طهران : نرغب فی رفع مستوي العلاقات الاقتصادیة مع ایران

طهران / 8 تشرین الاول /اكتوبر / ارنا – اكد السفیر الصینی فی طهران 'یانغ سن' رغبة بلاده فی التعاون الاقتصادی والاستثماری، والنهوض بمستوي هذه العلاقات مع الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة.

وفی لقائه الیوم الاثنین مع مساعد رئیس البرلمان الایرانی الخاص بالشؤون الدولیة 'حسین امیر عبد اللهیان'، اعرب السفیر الصینی عن ارتیاحه للعلاقات المتنامیة بین طهران وبكین.
و وصف 'سن' ظاهرة الارهاب بانها هاجس مشترك لجمیع بلدان العالم؛ داعیا الي تظافر الجهود الدولیة فی مواجهة هذه الظاهرة المشؤومة.
الي ذلك، قال امیر عبداللهیان ان العلاقات التاریخیة بین ایران والصین تنبع من المشتركات العریقة الثقافیة والاجتماعیة بین البلدین.
وانتقد المساعد الخاص لرئیس البرلمان الایرانی انتهاج السیاسات الاحادیة فی الصعید الدولی؛ مؤكدا ان العالم سیكون اكثر امنا وجمالا فی ضوء التعددیة الدولیة.
وقال امیر عبداللهیان ان العلاقات البرلمانیة تشكل الركیزة الاساسیة لتنمیة العلاقات الودّیة بین ایران والصین؛ مردفا ان مجلس الشوري الاسلامی یولی اهمیة خاصة الي دعم وتعزیز العلاقات الثنائیة بین البلدین.
واكد المسؤول الایرانی علي استخدام الارضیات الوفیرة المتاحة فی مختلف المجالات الاقتصادیة والتجاریة بهدف رفع التعاون وتحقیق مصالح الشعبین الایرانی والصینی.
كما دعا امیر عبد اللهیان الي تكاتف بلدان العالم فی سیاق مكافحة الارهاب؛ مبینا ان هذه الظاهرة تمسّ كافة الحسابات الامنیة فی المنطقة؛ 'ومن هذا المنطلق سیعقد اجتماع متعدد الاطراف بطهران'.
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سفیر الصین فی طهران : نرغب فی رفع مستوي العلاقات الاقتصادیة مع ایران

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